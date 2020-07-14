疫情受控加政局穩定 外商背景商辦「WORKSPOT Taipei」在台開幕

在新冠肺炎持續延燒的狀態下，所有與台灣往來的航班及商業活動都受到嚴重衝擊。唯有台灣因疫情管控有佳，台灣內的經濟活動才能不受影響。有鑑於此，全球經濟仍尚未恢復，但外資卻選擇台灣作為最佳投資地點。「WORKSPOT Taipei」是荷蘭企業在台北市中心開辦的全新商務空間，個人化服務及國際思維更讓 WORKSPOT 成為吸引外資及台灣新創業者的首選地。

根據投審會統計 截至 2019 年底、荷蘭企業對台灣投資累計總金額超越其他國家，共約 353 億美元，成為對台灣投資最大國。台灣不僅在疫情管控上受到國際矚目，更有效地控制經濟損害。尤其在國際政治不穩定的情形下，台灣開放的社會及穩定的經濟環境更讓台灣受外資的青睞。台灣在半導體產業的領導地位及海上風電廠的具體實現更吸引了更多的外國企業來台。

WORKSPOT 的總經理 Jeroen Uyttenhout 說明：「藉由我們的網絡包含外國企業及政府，我們希望能吸引更多國際企業及投資者來台北。我們期望成為外商及外國新創公司在台灣的樞紐。」 目前已有數間荷蘭公司選擇 WORKSPOT 作為他們在台灣的辦公室。

於 7 月 10 日舉行的 WORKPSPOT 開幕會上，更邀請到荷蘭代表處代表團及代表紀維德 Guy Wittich 出席開幕儀式。同時，台北市政府國際事務委員會楊慶輝執行長亦代表台北市政府出席祝賀; 各大荷蘭公司的代表亦出席開幕會，為 WORKSPOT Taipei 盛大揭幕。