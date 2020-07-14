〈房市〉Q3購屋信心創7年來最佳 下半年房市可望持續復甦

信義房屋今 (14) 日公布 2020 年第 3 季購屋意向調查，受訪者對於未來房價看跌比例降到 32%，大幅收斂一半，且看壞與看好的差距僅剩 3 個百分點，購屋信心是近 7 年調查以來最佳的一次，在自住買盤回流與降息的助益下，下半年房市可望持續復甦。

今年上半年受疫情衝擊，房市看壞比例跳增至 67%，信義房屋指出，在降息、量化寬鬆與國內疫情控制良好的狀況下，看壞比例收斂到 3 成左右，甚至市場的看漲還來到近 7 年新高，房市又重新回到復甦的軌道上。

根據調查，想購買雙北市的受訪者，多數認為未來房價持平，看漲比例皆為 27%，看跌比例都超過 30%，對房價最樂觀的是台南市，看漲 33% 看跌 12%，看漲看跌比例接近的有桃園市與台中市，看漲比看跌略多 1 個百分點。

信義房屋指出，本季調查受訪者潛在購屋族群的輪廓，有 53% 屬於首購，29% 屬於換屋，12% 屬於投資置產。

全球央行推動 QE 與低利救市，國內房貸利率下降後，讓民眾有感，調查顯示，有 62% 受訪者認為，降息過後買比租划算，不過因被調查者以潛買比例較高，故本身意願就偏向購屋，另外，央行五大房貸利率創新低 1.38%，52% 受訪者則認為會增加購屋意願。

曾敬德表示，此季調查民眾看法從悲觀轉趨樂觀，反應在市場上也可看出 5、6 月的交易量回升，在自住買盤回流與降息的助益下，下半年房市交易量有機會持續復甦。