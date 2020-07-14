房價築底  單價百萬進住信義區

後疫情時代來臨，房市買氣漸回溫；受惠貨幣量化寬鬆與低利率政策，市中心百坪以下輕豪宅再受買盤青睞。專家分析，台北市近期表現亮眼，尤其信義區線上計有 6 個建案，平均成交單價落在 110 至 120 萬元，目前房價正處於築底階段，若能找到規劃好、價格優的產品，現在就是購屋好時機。

僑聯建設表示，觀察北市蛋黃區行情、破百萬已是基本盤，信義計畫區豪宅單坪穩站 200 萬元，松德路、松山車站預售新案成交落在 120 萬上下。反觀已完工新成屋受到的價格波動因素較小，議價空間更具彈性。

專案經理表示，交通動線選擇多是信義區優勢，包括擁有藍線永春站、綠線松山站雙捷運機能，步行僅 7 分鐘左右；且永吉路是信義區的金融大道，自行開車至國道 1 號、市民大道都很方便。另外車程 5 分鐘可至信義計畫區、但房價僅信義計畫區 1/2。「這些條件成為醫生、自營商、科技業、金融業高階主管以及二代置產、或華廈換屋客層入主的原因。」 來人部分，6 月相較於 4、5 月，新來客量不僅增加 2 成，客戶回訪意願亦提升許多。

由於當地屬於開發成熟的市中心，周邊多 30 年以上的 40 坪電梯華廈，加上信義區土地取得實屬不易、都更開發窒礙難行，故近 2 年來推案以小基地規劃為主力。

「僑聯信義」60 坪、3+1 房，為單層雙併、雙電梯格局、戶戶雙面採光、全坡平停車位設計，所有規劃均屬於當地少見的產品格局；另外 32.8% 低公設比，以及管理費一坪僅 95 元，整體公設呈現精緻而樸實質感。專案經理表示，全案土地 253 坪、雙面臨路，屬於精華角地開發，在設計上人車分道、單崗哨，單層雙梯，規劃上不浪費過多虛坪，直接將坪數回饋予住戶。