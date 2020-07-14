摩根：三大因素拖累美元翻貶 美元指數下半年恐續貶

新冠肺炎、美中兩強角力戰為市場埋下不確定變數，摩根亞洲首席市場策略師許長泰表示，受疫情、美國財政赤字飆升，加上美元評價偏高等三因素影響，估熱錢將轉進風險承受度較高的亞洲市場，美元指數下半年恐續貶。

摩根投信今 (14) 日舉行第 3 季投資展望說明會，許長泰指出，下半年全球市場將由「政策面」與「消息面」兩大因素影響，而受疫情影響、評價面偏高，加上美國的財政赤字占 GDP 比重超過 12%，持續飆升等因素衝擊，導致美元利差大幅收斂。

許長泰進一步指出，如果未來投資情緒好轉，恐將帶動美元進一步趨貶，屆時將有利於亞洲、新興市場等風險性資產表現，但他也提醒，這並非意味新興市場資產會全面走揚。

許長泰解釋，在需求面改善有限的情況下，除非 OPEC + 等產油國再積極減產，否則以目前供過於求的環境，油價仍可能會落在每桶 40 到 50 美元區間，換言之，目前能源產業的前景只是「中性」。

許長泰指出，全球經濟在第 1 季歷經疫情重擊後，目前正步入全球經濟正處於復甦的階段，預期在疫苗真正問世前，這種復甦的過程並不會順遂，尤其美國疫情再度陷入嚴峻狀態，就足以讓第 2 季好不容易好轉的經濟數據，在下半年面臨修正危機。