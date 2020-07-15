〈房產〉市場資金充沛 換屋族買氣逐步出現

先前台商資金回流、港商資金來台，加上目前的全球熱錢大舉湧入股市與房市，帶動房市轉向，甲山林機構董事長祝文宇今 (15) 日指出，目前台北市蛋黃區房價走勢持強且屢屢熱銷，顯示換屋族買氣出現，與先前市場的自住剛性需求並不相同。

祝文宇並以代銷的南港「世界明珠」建案為例指出，即使每坪均價落在 150 萬元，仍熱銷出逾 100 億元業績，現在全球資金豐沛就是要振興經濟，市場資金太多是先進股市，接下來就是房市，所以股市轉佳以後，加上低利率環境，房地產市場將跟著走旺。

甲山林機構、愛山林 (2540-TW) 與凱越建設合作推出的先建後售「海上皇宮」淡海新市鎮建案，8 月即將公開，連同車位總銷金額達 140 億元以上，祝文宇說，「海上皇宮」原先鎖定港商、海外華人，目標價每坪 55 萬元，400 戶建案中有 100 多組人預約，但受限疫情及交通限制，目前銷售價格也調整為均價 4 字頭。

淡海新市鎮「海上皇宮」8 月公開。(鉅亨網記者張欽發攝)

祝文宇強調，目前全球資金豐沛就是要振興經濟，在各國大量印鈔票的寬鬆貨幣政策下，市場資金過多就是先進股市，接下來就是房市，因此股市好了以後，房地產就會跟著好，而且先從蛋黃區先好起來好。