〈房產〉北台灣房市上半年推案量5632億元 年減5.5%

市調機構住展統計，北台灣 2020 年第二季新成屋、預售屋推案量約 2893.28 億元，年減 13.6%。雖然第二季推案量減少，但上半年累計推案量仍有 5652.32 億元，僅年減 5.5%。住展研發長何世昌表示，今年上半年房市外部干擾因素多，全台房地產卻在極低率與資金行情支撐下，如下半年市況穩健，全年推案量可望進一步攻高。

何世昌認為，若目前房市買氣維持穩定復甦的趨勢不變，預計北台灣下半年推案量應可達到約 5800 億億元水準，全年推案量可接近 1.15 兆元。

何世昌指出，今年上半年推案概況，大致是「開高走低再拉高」的態勢。 1 月雖有總統大選，但因選情變化不大，選後隨即爆發一波推案潮，1 月、2 月案量急速湧現，但緊接著新建案市場受到新冠肺炎疫情衝擊，尤以 3 月到 4 月所受影響最劇，此期間推案量陷入低谷。不過，因市場買氣並未衰退太多，建商立馬重拾推案信心，5 月、6 月推案動能快速恢復。

北台灣各縣市中，以大台北推案動能最為強勁，其中台北市上半年推案量突破 1600 億元，較去年同期大增 200 餘億元，年增幅約 18%。新北市上半年推案量則逾 2200 億元，比去年同期增近 300 億元，年增幅近 15%。

台北市新建案供給量高速擴張，主要是動力源自於都更、危老推案量躍增；由於北市房價止穩回彈，市況表現平穩，建商手頭上整合完畢的都更、危老案傾巢而出，取得建照後就儘快釋出至市場上銷售換現金入袋。

新北市推案放量的區域，主要是新店、新莊、三重、淡水等地新興重劃區，尤以新莊比去年同期暴增近 200 多億元最為驚人；由於新莊今年買氣復生，市況轉趨活絡，沉寂多年的建商紛紛大舉推案，搶食期盼多年才湧現的罕見買氣，副都心、頭前與塭仔圳重劃區新建案源源不絕上場開賣。

但除了大台北之外，北台灣其餘縣市推案量全數衰退，其中基隆市衰退幅度最劇，年減幅逾 8 成，上半年推案量僅約 23 億元，推案量是北台灣各縣市末段班。宜蘭推案量約 85 億元，較去年衰退約 18% 居次。新竹地區上半年推案量雖逼近 500 億元，但仍比去年減少約 15% 量體。桃園衰退幅度相對少，僅比去年減少約 2% 案量。