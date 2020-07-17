【財經M平方】中國 Q2 GDP 重回「正」成長 下半年陸股行情支撐關鍵？

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陸股近期波動加劇，一切都必須回歸基本面來判斷現在行情能否延續，中國下半年經濟趨勢關鍵解析!

從 4 月開始，M 平方便不斷提及中國經濟呈復甦趨勢，逐步走出衰退谷底，如今中國 Q2 GDP 由負翻正，領先全球經濟復甦，也使得股市上漲、匯市由貶轉升，以下為 M 平方對中國後市關鍵解讀：

本文重點：

中國 Q2 GDP 年增率 3.2%（前 -6.8%），重返正成長，領先全球主要國家走出疫情衰退谷底，三大產業均獲得明顯改善，且 6 月總體經濟數據續佳，表示經濟復甦進程順利。 長期拉動中國經濟的三駕馬車「消費、投資、出口」均恢復快速，在下半年更將迎來進一步好轉，合力拉動中國 GDP 回升至去年平均 6% 成長速度。 中國人行政策主軸轉向「寬信用」，降低公開操作頻率，多採取結構性寬鬆，形成三大情況：（１）金融市場流動性邊際收緊，市場利率下行空間受限、（２）中美央行寬鬆動作不一，中美利差達至歷史新高，推升人民幣、（３）「社融 - M2」增速差擴大，反映更多資金流入實體經濟， 7/10 人行記者會提及下半年仍會保持流動性合理充裕，降低企業融資成本，資金面寬鬆態勢不變。 近年中國最大的外部風險「中美緊張關係」，此疑慮在下半年或出現轉變，主要由於美國疫情控制不當疊加種族議題爆發，使得川普大選民調明顯下降，美國國內自顧不暇，也無法承受對中國實施強力制裁的負面效果。美國大選民調選情將成為下半年關鍵，若是民主黨候選人拜登選上的話，根據 2000 年以來民主黨以及今年候選人拜登對中國態度，均相較共和黨友善很多。

MM 研究員：中國目前疫情控制得當，經濟領先全球復甦，下半年「基本面續佳 + 資金面寬鬆」配合外部風險「中美緊張關係」疑慮減緩，持續支撐本波陸股行情。

一、中國 Q2 GDP 由「負」翻「正」，領先全球走出衰退谷底！

中國 2020 年 Q2 GDP 年增率 3.2%（前 -6.8%），重返正成長，領先全球主要國家走出疫情導致的衰退谷底。分三大產業來看，以農林漁牧為主的第一產業、製造業為主的第二產業、服務業為主的第三產業 Q2 分別年增 3.3%（前 -3.2%）、4.7％（前 -9.6%）、1.9％（前 -5.2%），均大幅轉佳，Q2 經濟狀況明顯優於 Q1 表現，也體現出中國復工復產進程順利。

同時 6 月經濟數據繼續轉佳，如：工業增加值 年增 4.8%（前 4.4%）、固定資產投資 累計年增 -3%（前 -6.3%)、房地產開發投資 累計年增 1.9%（前 -0.3%）、社會消費品零售 年增 - 1.8%（前 - 2.8%），表示企業、居民經濟活動已接近甚至超過去年同期水平，經濟復甦趨勢尚未終止。

二、拉動中國經濟的三駕馬車均修復，助下半年保持復甦趨勢！

中國經濟下半年能否延續復甦趨勢，關鍵就在長期拉動中國經濟成長的三駕馬車是否恢復：消費、投資、出口，以下為詳盡解析：

1）中國居民消費需求上升，疫情重災項目「餐飲收入」降幅明顯改善

隨著疫情控制得當，管制限制鬆綁，民眾消費意願持續增強，中國６月 社會消費品零售 金額逐月上升，年增 -1.8%（前 -2.8%），僅呈低個位數衰退，反映整體消費快接近去年同期水平，其中疫情受害最嚴重的餐飲收入降幅也相對 2 月收窄，年增 -15.2%（前 -18.9%），其餘生活必需品、地產消費鏈、可選消費品均維持好轉趨勢，而耐久財消費項目的好轉更能說明居民消費意願的回暖，如：乘用車銷量 年增 2.1%（前 7.2%）、通訊器材類年增 18.8％（前 11.4%）。

中國國內需求已經明顯回暖，下半年高機率能延續此趨勢，主因是上半年 居民人均收入 僅小幅衰退，累計年增 -1.3%（前 -3.9%），但居民人均支出卻大幅衰退，累計年增 -9.3%（前 -12.5%），兩者增速差距大，反映中國居民上半年以儲蓄為主，下半年伴隨居民消費信心漸強，過多的儲蓄將會轉為消費，帶動消費進一步上升。

2）中國企業信心漸強，投資回升速度加速

中國 1-6 月 固定資產投資 累計年增 -3.1%（前 -6.3%），降幅持續收窄，表示企業對未來景氣信心增強，上半年 房地產、基礎建設投資仰賴財政貨幣政策強力推動，分別累計年增 1.9%（前 -0.3%）、-2.7%（前 -11.8%），恢復速度快速，而今年以來最弱的 製造業投資累計 年增 -11.7%（前 -14.8%），降幅持續改善，上半年製造業投資依賴計算機、通信和其他電子設備製造業亮眼表現支撐，累計年增 9.4%（前 6.9%），下半年「PPI 觸底回升」+「歐美經濟重啟經濟」將帶動 工業企業利潤 改善，5 月年增已由負翻正至 6%，接連增強其他製造業行業投資意願，因此未來固定資產投資將延續好轉趨勢。

3）隨著全球各國逐步解封，帶動中國出口最壞狀況已過

中國復工復產領先全球，形成出口替代，提升中國出口佔全球比重，因此中國 Q2 出口並未如市場預期出現大幅衰退，最新中國 6 月 出口（美元計價） 年增 0.5%（前 -3.3%），由負翻正，同時數據細項中透露著疫情衝擊出口的情況可能來到尾聲，未來出口高機率將出現回升趨勢，以下為兩大主因：

●全球主要國家重啟經濟，外需快速恢復。觀察 6 月中國前三大出口國家增速變化，對美國（16%）、東盟（15%）、歐盟 & 英國（15%）出口分別年增 1.4%（前 -1.2%）、1.6%（前 -5.7%）、13.3%（前 13.9%），表現相當亮眼，也說明全球主要國家復工確實有帶動需求明顯恢復。

●前期靠防疫與宅經濟支撐，6 月最弱的勞動密集型產品出現改善。Q2 拉動中國出口多仰賴「防疫物資」和「宅經濟產品」，從 6 月產品出口即可看出，如：醫療儀器及器械 99.9%（前 80%）、紡織品 56.7%（前 77.3%）、自動數據處理設備 3.5%（前 28.2%）、積體電路 8.4%（前 18.7%），而前期的拖累項目「勞動密集型產品」在 6 月部分產品已出現明顯改善，如：服裝 -10.2%（前 -26.9%）、玩具 -5%（前 -10.4%）、家具 8.4%（前 -15.5%），勞動密集型產品出現好轉，意味著本輪中國出口最壞狀況可能已過。

總結來看，長期拉動中國經濟成長的三駕馬車：消費、投資、出口，在下半年都將迎來進一步好轉，助經濟復甦趨勢延續，帶動中國 GDP 逐季上升，回到去年平均 6 % 的成長速度以上。

三、中國人行轉向「寬信用」，資金加速流入實體經濟！

近期中國報告曾提及， 5 月以來中國人行政策主軸從「寬貨幣」轉向「寬信用」，目的打擊資金空轉與套利，讓資金脫「虛」入「實」，從公開操作頻率明顯降低、推出結構性貨幣政策即可看出，也形成目前情況：

1）金融市場流動性邊際收緊，市場利率下行空間受限

觀察最短端的貨幣市場利率 DR007、Shibor7 天期 均往 7 天期逆回購政策利率 靠攏，顯示市場利率中樞上移，不利於中國債市表現。

2）中美央行寬鬆動作不一，中美利差達至歷史新高，推升人民幣升值

由於中國人行開始克制寬鬆動作，同時經濟如期復甦，令中國公債殖利率明顯上行，反觀美國聯準會持續擴大寬鬆，使美國公債殖利率維持低檔，導致 中美利差 來到歷史新高，吸引外資大量流入進行無風險套利交易，使人民幣升值動能充足。

3）「社融 - M2」增速差擴大，反映更多資金流入實體經濟。

觀察 6 月金融數據，中國社會融資餘額與 貨幣供給 M2 分別年增 12.8%（前 12.5%）、11.1%（前 11.1%），維持雙位數高速成長，說明企業、居民存貸款大增，主要由於寬信用政策發力，信用利差明顯下行、銀行貸款意願提高，因此企業中長期、居民中長期貸款分別再次高增 13697 億、6349 億，帶動社融增長較快，與 M2 增速差擴大，反映更多資金流入實體經濟，助未來經濟復甦趨勢延續。

整體而言，研究員認為中國人行政策主軸轉向「寬信用」，市場利率出現上行，並不代表貨幣政策將完全收緊，而是進入政策觀望期，7/10 人行記者會曾提及下半年：「保持流動性合理充裕，推動貸款實際利率持續下行和企業綜合融資成本明顯下降。」，而中國目前經濟增速尚未回到去年平均水準，又遇 Q3 畢業生帶來的就業壓力增大，以及海外需求也還沒回到正常水平，研究員判斷下半年人行維持貨幣寬鬆，仍有一、二次的降息或降準的全面寬鬆動作，讓市場利率維持在歷史相對低位。

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