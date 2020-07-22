【財經M平方】台積電上修全年營收 助台灣下半年電子出口成長

2020/7/16（四）台積電召開 2020 年第二季法說會，台積電為台股最大權值股（占比高達 24%），領先反映全球電子業未來景氣的榮枯，疫情衝擊經濟的最嚴重時期已過，下半年台積電展望好壞？電子業景氣是否擴張？台灣經濟又有何受益？以下為本次法說會的關鍵解讀。

一、台積電 2020 Q2 財報表現遠優於預期，淡季不淡

台積電 2020 Q2 營收 103.8 億美元 (前 103.06 億)，達財測預估的 101-104 億美元高標，年增 28.9% ( 前 45.2% )，毛利率 53% ( 前 51.8% )、營業淨利率 42.2% ( 前 41.4% )，雙率雙升均優於財測，EPS 續創歷史新高來到 NT4.66 元 ( 前 NT4.5 元 )，Q2 整體財報表現非常亮眼，呈現淡季不淡，不甩疫情衝擊。以下為本次財報亮眼主因：

以應用平台來看，Q2 受惠 5G 建設持續佈署、宅經濟興起，使高效能運算需求逆勢成長，季增 12%，抵銷其他類別需求季衰退，如：智慧型手機 -4%、物聯網 -5%、車用電子 -13%、消費性電子 -9%。

以製程來看，先進製程穩定貢獻，領先業界的 7nm 需求強勁，佔晶片收入 36%，而 16nm 分別佔比為 18%，16nm 以下的先進製程佔總營收比重達 54%，先進製程持續拉動營收成長。

二、台積電對未來展望超樂觀，並上修全年營收預期

台積電如同上季法說會一樣，再次給予市場出乎意料的樂觀展望，基本上認為疫情與華為限制等問題並未對公司造成明顯衝擊，其上調全年營收至成長 20% 以上 (原 15~20%)，同時上調全年資本支出至 160~170 億美元 (原 150~160 億)，2020 下半年表現優於上半年。

2020Q3 與全年台積電營運展望：

在 USD/TWD=29.5 假設下，財測預估 Q3 營收 112～115 億美元、毛利率 50% ~ 52%、營業淨利率 39% ~ 41%。

由 5nm、7nm 先進製程的強勁需求，以及 5G 智慧型手機 (蘋果即將推出的 iPhone)、高效能運算、物聯網技術需求上升，推升 Q3 營收強勁成長。

5nm 下半年開始量產，由於設備裝機進度受疫情影響，下調 2020 年營收佔比預估至 8% 以上 (上季預估：10%)。

上調 2020 年台積電全年美元營收成長年增超過 + 20% (上季預估：+15~+20%)，優於產業平均，並表示所有應用平台營收都會正成長，除了車用電子以外。

上調 2020 年資本支出至 160~170 億美元 (上季預估：150 ~ 160 億)，主因為 5nm 需求比預期更強勁，以及因應未來幾年 5G 及高效能運算對先進製程的強勁需求。

2020 年產業展望：

上調全球半導體產業較去年持平至小幅成長 (上季預估：持平或小幅衰退)。

上調晶圓代工成長年增 + 14~19% (上季預估：8 ~ 13%)。

上調 5G 智慧型手機滲透率達 17-19% (上季預估：15%)。

Ｍ平方研究員根據其財測預估下，下半年營收與上半年營收將從原本「持平」轉為「優於」，全年營收預估可達 431 億美元，年增 + 24.6%。

MM 研究員：

總結來看，作為半導體景氣風向指標的台積電，本季法說會釋放樂觀展望，說明全年營收不受疫情、華為限制衝擊，給予市場高於年初的全年展望，營收成長更為強勁，一方面意味著台積電看好蘋果 5G 智慧型手機週期強勁，將能彌補華為的營收缺口，另一方面確認下半年傳統電子旺季會如期到來，電子產業景氣熱絡。

回到台灣總體經濟數據上，觀察 6 月「未完成訂單 - 客戶存貨」如之前預期的負值縮窄，反映疫情期間企業累積的高庫存，有明顯消化，下半年企業有望進入補庫存循環，配合台積電強勁成長，台灣電子出口將維持強勁成長趨勢，帶動台灣經濟成長，支撐本波台股行情。

(建議大家點擊收藏下方兩張關鍵圖表)

【推薦閱讀】

台灣央行維持利率不變，經濟呈 Nike 勾型復甦！

護國神山台積電法說優於預期，支撐台灣經濟！

中國 Q2 GDP 重回「正」成長，下半年陸股行情支撐關鍵？