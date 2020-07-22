〈房產〉低利助豪宅買氣 信義區今年已有11筆交易成交 總額21.5億元

各國紛紛降息、重啟 QE、持續財政擴張，全球資金氾濫，但疫情發展不確定性仍高，市場游資尋求保值商品停泊，統計信義區今年至 5 月止的實價登錄，有 11 筆億元豪宅成交，總成交金額超過 21.5 億元，等於每兩周就賣掉一間豪宅。

統計今年前 5 月北市大安區雖有 12 筆億元豪宅交易，不過總成交金額僅 14.8 億元，略遜信義區一籌。

根據最新揭露信義區成交，包含冠德遠見兩筆成交資料，19 樓戶 177.24 坪以 2.1958 億元售出，單價 140.1 萬元，17 樓戶 101.75 坪，賣出價格 1.17 億元，拆算單價後約 144.4 萬元；台北信義八樓戶由僑外資公司以總價 2.17 億購入。統計信義區今年揭露至今年 5 月，已有 11 筆億元豪宅成交。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，信義受惠於計畫區整體規劃，國際商辦和百貨集中，近年已取代東區商圈，不少新興豪宅包括琢白和冠德信義等，都成超強吸鈔機，商辦都更豪宅聯合大於也是去年信義區交易王。

冠德遠見位於信義計畫區信義路五段第一排，屋齡 12 年，實價登錄以來單價最高是 2013 年交易的 14 樓戶，單價 175 萬，隨著房市轉向，近年揭露最新交易為 25 樓戶，單價為 155 萬左右。

冠德遠見因有知名住戶大 S 與汪小菲，及香港中國創新投資主席向心夫婦，因此在中港澳高資產族之間，頗具名氣。

張旭嵐指出，信義區豪宅市場選擇多，近年中古豪宅市場少有追高趨勢，成交多半貼近行情，冠德遠見高樓層行情約在 150-160 萬之間，低樓層則是 120-130 萬左右，因此中高樓層 140-145 萬左右，算是相當貼近近年行情。而對照 17 樓戶的成交價格，19 樓的買家不僅樓層高，成交單價又略低。

2020 年信義區豪宅成交量最多的是寶徠花園廣場，台灣房屋信義 101 特許加盟店店東向秦毅指出，寶徠花園廣場有不少屋主是傳產企業主，因前總統陳水扁也曾是住戶，是知名的名人社區，過去最高價為 19 樓戶於 2013 年的交易單價 193 萬元，而近一年社區行情單價大約落在 150-160 萬元之間。