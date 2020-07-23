利率沒甜頭，台灣人民幣存款創逾6年新低 手上人民幣沒處去？跟著「慢牛」政策布局A股

文●韓化宇

根據中央銀行統計，台灣 6 月人民幣存款餘額為人民幣 2400 餘億元，創 2014 年 2 月以來新低。主因之一是利率直直落。（來源：Dreamstime）

人民幣是台灣規模前三大的外幣存款，但今年以來，台灣的人民幣存款餘額大減，錢潮正在轉向。此時，該如何處理手上的人民幣？適合轉進中國 A 股嗎？

根據中央銀行最新統計，台灣 6 月人民幣存款餘額為人民幣 2400 餘億元，創 2014 年 2 月以來新低。

主因之一是利率直直落。之前人民幣存款利率最高近 2.5％，吸引不少定存族，但隨中國經濟成長率趨緩，加上今年加大貨幣寬鬆力道，利率越來越不吸引人。目前台灣銀行業一年期人民幣存款利率，大多不到 1.5％。

另一個原因，央行外匯局行務委員陳婉寧指出，「很可能是轉投人民幣基金！」

高利誘因不再，人民幣投資者苦思如何解套，A 股近期的瘋漲似乎是個新出路。但以上證指數為例，7 月 9 日收至 3450 點，創 2 年半來新高，14 日起，因從香港進入 A 股的外資（又稱北向資金）淨流出額創歷史新高，又使滬深股市大跌 3 日。瘋牛突然變冬熊，投入 A 股的人民幣持有者，不但沒賺到高利，還住進新套房。

中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，A 股之前一輪漲勢，很大程度是內資驅動，「但外資早在上漲前就布局了，內資可能在很大程度上做了一個『抬轎子』的角色。」

看 A 股：大摩看好政府撐腰

不過，摩根士丹利的最新報告，仍看好中國股市牛市行情，認為在中國政府支持和持續的市場改革推動下，新基金發行強勁，散戶的新增開戶數也不斷增加，讓 A 股受惠。

富邦投信投資策略師徐翊達表示，從基本面看，全世界股市都有泡沫疑慮，這是資金行情所致，但只要中國政府維持股市偏多政策不喊停，行情就不會終止，但高檔震盪難免。

他說，當前中國官方對 A 股的定調為「慢牛」、「健康牛」，要讓股市理性溫和上漲。因此，短線走勢取決於「官方文宣」，即股市過熱，官媒會主動降溫，避免重蹈 2015 年上漲過猛，最後泡沫破裂的慘案。

如：7 月 6 日上證指數大漲 5.7％，是 5 年來最大單日漲幅，但隔天《人民日報》旗下《證券時報》發文，指 A 股需「戒除浮躁」，當日 A 股便受挫。又如《人民日報》旗下媒體平台學習小組發文批評：「酒是用來喝的，不是用來炒的」，結果隔天茅台重挫近 8％。

徐翊達提出一個判斷標準：當 A 股日成交額超過人民幣 1 兆 5 千億元，就有過熱疑慮。2015 年 A 股最熱時，日成交額超過人民幣 2 兆 2 千億元。

除了股市，中國債市也是當前外資鎖定重點之一。中國經濟數據庫 CEIC 統計，今年第二季，全球投資者買入人民幣計價的中國國債高達人民幣 4 兆 3 千億元，創下歷史新高。

《華爾街日報》引述瑞銀資產管理公司多資產策略部主管布朗（Evan Brown）指出，中國國債既有防禦性資產的特質，又能提供高收益率，受到外資青睞。目前中國十年期國債殖利率約 3％，遠比美國十年期國債約 0.6％、日債約 0.02％及德債的負 0.45％還高。

再加上中國第二季國內生產毛額（GDP）年增 3.2％，在疫情後重回正成長，基本面逐步改善，也成為支撐 A 股及人民幣匯率的力量。國際貨幣基金（IMF）預估，中國今年全年 GDP 將成長 1％，優於全球的負 4.9％。

不過，德意志銀行首席經濟學家史賓賽（Michael Spencer）提醒，中國零售業雖已恢復至疫情前的水平，但歐美市場需求疲軟，加上第二波疫情爆發，恐重創中國出口表現，使下半年經濟成長趨緩。

挑基金：科技股配置要高

至於人民幣匯率，官方調控的人民幣兌美元中間價 7 月 10 日升破 7，創 4 個月新高，後又貶回 7 字頭。知名外匯分析師李其展認為，人民幣匯率將在 7.025 至 6.95 之間整理一陣子，若各項經濟數據皆釋出樂觀訊號，基本面反彈確定，才會是更長線的多頭發動訊號。

因此，在全球資金行情及疫情衝擊經濟前景的比較下，中國市場的投資機會仍被看好。持有人民幣的台灣投資人，可趁 A 股大幅修正之際，透過基金布局 A 股，也是去化手頭人民幣存款的方法。

如何挑選 A 股基金？基金分析公司大拇哥投顧（TAROBO）的報告建議，基金成分股中科技業占比高的，適合中長期投資人考慮。台灣今年以來績效前 10 名的大中華基金（以 A 股為主，搭配少許台股及港股標的），科技股成分多超過 7 成，標的包括上海半導體大廠韋爾股份、蘋果積極扶植的代工大廠立訊精密等。

瑞銀奧康納基金（O'Connor）投資長羅素（Kevin Russell）也認為，現在是投資中國中小型科技股的絕佳機會。

新興科技正是中國政府全力作多扶植的對象。換句話說，要賺中國財，不論大盤或標的，跟著政治風向走就對了。

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