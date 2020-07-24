一城一風貌  戴俊郎：文化底蘊成為台灣國旅發展關鍵

在地化、人文底蘊將是左右台灣國旅未來的發展關鍵。

歷經陸客大減與新冠肺炎衝擊，台灣旅遊業正面臨找出在地化、深度旅遊的轉型期，有業者看好台灣各地鮮明個性的文化底蘊，推出「一城一風貌」、「一館一特色」的訴求，順勢承接後疫情時代的國旅人潮，更引發台灣旅遊業未來發展的新契機。

隨著暑假開始, 三倍券大軍正式領取上路，加上安心旅遊補助，終於讓國內因上半年肺炎疫情影響的台灣旅宿業從厚重陰霾中看到一線陽光，各旅遊業者無不摩拳擦掌端出各式旅遊活動來吸引旅客；然而如何細膩且深入人心、打造不具旅遊門檻的國旅市場? 台灣最大文創設計旅店集團、承億文旅創辦人戴俊郎說:「真正短兵相接的國旅戰國時代，現在才剛開始上演。」

有別於一般連鎖飯店大同小異的設計風格，承億文旅則從 2011 年推動第一間飯店開始，便決心不走複製化的路線，每一間旅店都歷經田野調查、文化資料整理、 讓建築空間自然而然與當地人文對話。戴俊郎認為，他心目中的承億文旅是以 「旅行的目的地」為目標，讓飯店不僅是飯店。

除了當選 2019 全台最美飯店的「桃城茶樣子」，以高山茶為主題，提供旅客一系列關於「茶」的旅住體驗外，其他每一間旅店都乘載各自在地的人文底蘊。例如嘉義商旅以檜木、櫻花為主題，訴說關於傍著阿里山腳下、美麗小城的風土人情。「淡水吹風」探索關於西班牙殖民時期、馬偕博士的時光紀旅；「台中鳥日子」則在引領旅人尋索專屬於台中市瀟灑的生活氣味。「花蓮山知道」以山、海及原住民文化為肌理，描摹台灣後山的人物寫景。屏東「墾丁雅客小半島」交叉著熱帶植物與恆春半島風物特色飄逸在墾丁大街入口處。

戴俊郎回憶說:「當時許多同業都說我是不切實際的浪漫主義者，花時間在看不到效益的文創知識創作；但我覺得台灣的風土味才是一切的文化精髓。」

承億文旅自品牌設立以來的明確定位：城市的微型美術館，讓承億文旅成為眾多環島客旅行台灣的指定住宿。而一館一特色的主題式旅遊，今年累月的經營，終成旅客造訪異地時必朝聖的「城市入口」。

承億文旅下一步預計與地方單體特色旅宿串聯形成島鏈，近年陸續有各旅館業者表明希望加入承億文旅或委由經營，空間「特色化加值」及擴大「異業合作 行銷」正是承億文旅優勢所在。戴俊郎說：「我相信台灣的美、只有台灣人知道怎麼道道地地的論述，承億文旅自二年前開始發展品牌會員系統，迄今會員數已有七萬人，透會點數制度及會員專屬優惠，要讓台灣本土的連鎖飯店品牌發光發熱。」