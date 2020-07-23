富邦人壽買下王朝酒店改建 每坪租金上看3500元

富邦人壽以 268 億元買下王朝酒店，看準都更效益及商辦需求，商仲業者推測，可與南側的微風南京百貨所在大樓一起都更，微風南京大樓產權集中在中國人壽、富邦人壽、環宇世宬，以此地段的精華性，預估未來可規劃複合式商業大樓，辦公租金每坪挑戰 3500 元以上。

信義全球資產公司總經理柯宏安表示，已有多組客戶評估敦北商圈，看好未來敦北區域成為下一個頂級辦公聚集之地。

王朝酒店未來都更改建後的價格行情，從鄰近的台北金融中心大樓，屋齡 10 年，租金每坪 2500-2900 元水準，到對面新完工的中壽敦北總部，租金平均達 3500 元。

富邦壽買下王朝飯店若未來改建頂級辦公，租金可望挑戰 3500 元以上，若以此商圈租金投報率推算，未來平均售價有機會達 150 萬元以上，敦北沿線的天際線將陸續改觀，林蔭大道風華再起。

柯宏安指出，台北市中心頂級 A 辦需求大於供給，帶動租金上漲，預招租成為趨勢，以及企業總部需求提高，加速都更整合誘因，而敦化南北路沿線屋齡較為老舊，因此出現一波舊商辦都更熱潮。

而敦化商圈開始直追信義計畫區，商辦多以壽險、金融業持有，產權單一，包括中國人壽大樓、宏泰世界大樓、宏泰金融大樓、元大金控大樓、玉山敦北總部、中壽敦北總部，整條敦化北路若加上王朝酒店，就有 7 棟商業大樓為金融壽險業持有。

信義全球資產指出，都更重建後建物樓地板面積大增，企業看準此商機，陸續推動商辦都更，而住宅都更案推動比商辦較不易，主要是因為商辦的產權特性，而近期受到觀光景氣的影響，近年飯店改辦公依舊不減，未來將釋出 5 萬坪辦公面積，像是六福客棧將釋出 5800 坪、皇翔台汽北都更案將釋出 1.1 萬坪、富邦長春地上權將釋出 9700 坪以及富邦 A25 將釋出 2.6 萬坪等，替未來頂級辦公帶來新活水。