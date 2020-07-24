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〈每日外資外匯觀點〉實質負利率再走低 催油門逃離美元

鉅亨網編譯陳世傑
〈每日外資外匯觀點〉實質負利率再走低 催油門逃離美元。(圖：AFP)
〈每日外資外匯觀點〉實質負利率再走低 催油門逃離美元。(圖：AFP)
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中國宣布關閉美國在成都的領事館，在美中關係緊張情勢升高下，衝擊週五 (24 日) 亞股下跌，避險黃金在高檔出現震盪，未能突破前一交易日高點，反而翻黑下跌，美元指數也在跌到近 2 年低點後，進一步跌到 94.56。

美元指數日K線圖。(來源：新浪財經)
美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

渣打銀行分析師 Suki Cooper 表示，目前美元指數跌到兩年低點，十年期美債殖利率來到 0.57%，實質負殖利率進一步走低，市場對美國新一波刺激措施的預期以及地緣政治緊張情勢升溫，持續提振避險需求。

在疫情升高下，抑制消費者需求，擾亂就業市場，美國上週初請失業金人數來到 141.6 萬人，為四個月來首次上升，也加劇了美元的跌勢，累計距離 3 月 20 日高點，美元指數已下跌近 8%。

Bannockburn Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，兩個月前看跌美元還不是市場共識，但現在美元人氣反轉向下確立，美元跌勢形成幾乎已成為共識，尤其周五將公布的各國製造業數據，可能顯示歐洲復甦要比美國好，同時很多跡象已顯示，美國經濟正在放緩。

SMBS Nikko 東京證券機構債市和外匯首席策略師 Makoto Noji 表示，美國實質殖利率下滑的趨勢促使投資者逃離美元美元指數來到三個月的低點，正持續推升金價穩步走高。

近幾週來不斷唱衰美元，並預期美元今、明兩年將會下跌 35% 的耶魯大學高級研究員史蒂芬羅奇，週四預警美國將勢必將面臨經濟的雙底衰退，美國必須推出新的刺激政策，但長期來說則有害。

SMBS Nikko 東京證券機構的債市和外匯首席策略師 Makoto Noji 表示，實質殖利率下滑的趨勢正促使投資者逃離美元，目前美元指數跌至今年 3 月來的最低點，正推升金價穩步走高。

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