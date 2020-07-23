〈每日外資外匯觀點〉關閉中國領事館火上加油 美元反彈卻摔更重

美國要求中國關閉休士頓總領事館，避險情緒升高，週三 (22 日) 一度引發市場拋售潮，但隨後風險情緒升溫，金價自高點回落，美元指數走低跌破 95 關卡，週四 (23 日) 亞洲盤交易時間，美元持續承受壓力在 94.8554 附近震盪。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

近期歐盟振興基金、美國經濟刺激計畫及新冠疫苗的好消息頻傳，支撐風險資產走勢，使得美元指數一路走軟來到 3 月 9 日的低點，但中美緊張情勢升級，避險情緒仍在，在目前美元指數 (DXY) 技術面遭超賣下，分析師不排除短線仍有溫和反彈的可能。

從宏觀角度看，有關進一步刺激美國經濟的討論尚未產生任何結果，除了美國政治前景的升溫。與此同時，在經濟持續複蘇、國內基本面的利好結果以及關於潛在冠狀病毒疫苗的令人鼓舞的消息中，美元依然低迷。

美國關閉中國駐休士頓領事館，週三衝擊離岸人民幣兌美元跌破 7，澳洲國民銀行亞洲市場策略主管 Christy Tan 表示，美中緊張情勢升級之際，關閉中國領事館的動作簡直是火上澆油，並引發市場獲利回吐。

西太平洋銀行外匯分析師 Sean Callow 指出，中國駐休士頓領事館被關閉的消息來得突然，交易商有些措手不及，但不認為最新爭端會導致中美貿易協議中斷，但可能難免會有些波折。

BK 資產管理外匯策略董事總經理 Boris Schlossberg 表示，地緣政治方面的消息肯定會為風險流動帶來壓力，尤其是近期美中雙方相互報復變得更加尖銳的話，政治博弈可能損害全球從疫情中復甦，而當實質利率下降和政治緊張局勢加劇時，黃金會吸引資金流入。

經紀商 OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 指出，中國週邊地緣政治緊張升級，似乎看不到盡頭，美中兩國緊張情勢持續，將損害市場人氣，正推升金價加速走高。