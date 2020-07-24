北市精品小宅當道  「忠泰繪」演繹18坪至29坪繽紛小宅

北市近年吹起小宅風，市中心精品小宅逐漸取代豪宅成為主力，其中忠泰建設在北市著墨深耕、在中山區已落成十餘棟建案，每一案都秉持著日系精工、國際視野，並與來自世界各地的建築大師合作，不僅開啟對建築的品質承諾，也與城市美學對話。最新建案「忠泰繪」 以 18 坪至 29 坪的空間、打造都會精品小宅，再受市場矚目。

從「忠泰味」與日本代謝派大師團紀彥合作、掀起流線語彙新浪潮後，忠泰建設再與荷蘭現代大師 Felix Claus 合作的「東西匯」，打造東西文化激盪的國際地標；以及與美國前衛建築團隊 Oyler Wu Collaborative 合作的「忠泰Ｍ」更以帝王蝶的概念，創造律動的世界感。今年第二季登場的德惠街預售新案「忠泰繪」邀請來自紐約，近年在國際間大展頭角的跨界新銳建築團隊 KOKO Architecture＋Design 來操刀建築外觀設計，為中山北路三段的街區，打造富有國際視野又能接軌在地的紐約風格建築。

「忠泰繪」邀請來自紐約，近年在國際間大展頭角的跨界新銳建築團隊 KOKO Architecture＋Design 來操刀建築外觀設計。

KOKO 團隊多次飛抵台灣，在中山北路、晴光商圈及德惠街來回探索，發現基地所在的街區擁有專屬於這一區的色彩組合，因此將建築定調為「城市大型藝術品」，擷取在地環境色調，彩繪在建築窗框上，以綠色漸層回應中山北路林蔭大道，以暖色錯落對話北美館的多元藝術，並以 18 坪至 29 坪的空間，拿捏出最剛好的都會生活尺度，滿足都會人士在市中心擁有一個二房新家的心願。

忠泰建設更為「忠泰繪」規劃舒適生活的各項細節：人車動線分離，雙車道與待停區提升住戶回家的安全性；室內格局方正少樑柱，使用坪效高；同時全棟規劃四件式衛浴設備，讓洗浴也能放鬆壓力、療癒身心。