〈紐約匯市〉美中情勢升溫 避險日圓走強 美元跌至近兩年來低點

由於新冠肺炎 (COVID-19) 確診病例持續增加、美國新一輪疫情刺激法案推延、美中緊張情勢升溫，一連串利空因素導致風險偏好減弱，週五 (24 日) 美元跌至近兩年年來低點，避險日圓升至四個多月以來的最高水平，而在歐盟復甦基金的樂觀情緒下，歐元觸及 22 個月新高。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數週二週五 (24 日) 下跌 0.37%，至 94.295。美元指數錄得近四個月來最大單週跌幅，且美元兌歐元匯率也創下 3 月下旬以來最大單周百分比跌幅。

紐約 BK 資產管理總監 Kathy Lien 表示：「投資人之所以迴避美元，是因為他們擔心美國經濟的前景，即使國會通過另一輪刺激方案，美元還是可能繼續下滑。」

參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 週四表示，美國參議院共和黨將在下周公布最新一輪新冠疫情援助計劃，法案將包含提供更多直接付款，以及增加部分延長失業救濟金等政策。他補充說，政府已要求更多時間審查該提案內容。

美國失業救濟金將於下周到期，如果無法繼續延長這些補助金，數百萬名失業的美國人將陷入巨大的困境，Lien 表示，這對投資者來說是一個「緊要關頭」，對正在抵擋疫情衝擊的美國經濟，更是一大威脅。

美國新冠確診病例已經突破 400 萬大關，死亡人數上看 14.3 萬人，並造成數千萬名美國人失業。美國週四請領失業救濟金人數自 3 月以來首次回彈，截至上周有 141.6 萬人提出失業申請。

美元兌日圓日線圖 (圖片: INVESTING)

全球兩大經濟體之間的衝突，促使美元貶值，並激勵避險日圓走強，美元兌日圓午盤下跌 1%，至 105.81 日圓，稍早曾跌至 3 月中旬以來的最低水平 105.76 日圓。

分析師指出，美中情勢惡化，也進一步削弱美元，在美國政府要求中國關閉其修飾動總領事館後，中國外交部周五也下令美國駐成都大使館關閉。

ING 分析師表示，美中的關係一直是風險偏好的催化劑，但要開始看到逆轉，我們可能需要看到美中衝突進一步的升級，直到影響貿易關係的程度。

被視為美中關係晴雨表的人民幣，創下三個月來最糟的一周， 離岸人民幣兌美元下跌 0.2%，至 7.0255 美元。

歐元兌美元日線圖。(來源: investing.com)

歐元升至 22 個月來新高，達到自 2018 年底以來的最高水平。歐元兌美元最新上漲 0.51%，至 1.1653 美元。由於歐盟批准 7500 億歐元的復甦基金，避險需求上升，改善歐元短期政治風險前景。

研究機構 IHS Markit 最新報告顯示，歐元區 7 月份製造業 PMI 指數達到 19 個月來的最高水平，顯示隨著防疫封鎖逐漸解除，經濟活動逐漸反彈，並優於分析師預期。

截至週六 (25 日) 台灣時間 5 時許價格：

美元指數來到 94.295。-0.37%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1653 美元。+0.51%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2795 美元。+0.44%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7107 美元。+0.13%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3413 加幣。+0.06%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 106.14 日圓。-0.67%