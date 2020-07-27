OANDA本週外匯市場看點（2020年7月27日〜7月31日）

上週貨幣對強弱

從上週的貨幣動態圖表來看，美元一週都明顯疲軟。前半段在歐盟峰會就重建基金等達成協議之後，在出於風險偏好的美元拋售增強之後，收盤階段美中兩國惡化了中美關係，例如下令互相關閉領事館。由於擔心，出現了拋售美元以避免風險的情況。通常，在規避風險的情況下，通常會以日元以外的主要貨幣購買美元，但是這次的風險主要在美國，因此即使為了規避風險也出現賣出美元的情況。

(資料來源: OANDA)

本週關注材料

美國聯邦公開市場委員會 FOMC，美國 GDP 初步數據

本週將發布美國 FOMC、GDP 的經濟指標。

預計聯邦公開市場委員會（FOMC）這次不會公佈經濟前景，並且預期市場將保持原狀，因此除非出現意外，否則影響可能有限，但聲明內容和鮑威爾的會議，可能會提供有關未來貨幣政策的線索，反應可能會加劇。

由於 GDP 初步數據是過去的數據，因此可能會認為反應可能有限，但是取決於公告之前的市場情況，它可能會令人敏感，因此公佈前後需要足夠的重視。

主要貨幣與美元的走勢

USDJPY

上週美元兌日元在持續平穩推移後，在週五低價位下跌，一度跌至 105 日元附近。



從 OANDA 持倉數據圖看，盤面傾向於買盤，其中大部分持有賬面損失，低價位出現下跌，這些持倉的止損賣出會增加，價格似乎還有進一步下跌的空間，並且在反彈中，這些止盈賣出可能成為成為上升的壓力。



從 OANDA 掛單數據圖看，在檔期價格為准上方限損賣出掛單很多，反彈時似乎上漲受阻。

但是，在上週末價格低至 105 日元後出現回購，並且回升至 106 日元，出現了比較長的下影線的燭線，短期內走勢可能會變。首先關注開盤階段走勢持續多久，以及再度出現下跌時低價位能否再次出現下跌，以此來尋求行情走勢方向。

(資料來源: OANDA)

EURUSD

上週中歐元兌美元持續走強，上漲至 1.16 附近。

從 OANDA 持倉數據圖看，由於上漲持續，賣出持倉比率增高，其中大部分持有賬面損失，高價位出現上漲，止損的買入，以及在下跌時，這些持倉的回購影響，可能會持續上漲趨勢。

首先關注上漲趨勢會出持續至什麼程度，以及下跌時能否守住低位線和近期支撐位，以此考慮上漲趨勢持續的可能性。

(資料來源: OANDA)

GBPUSD



上週英鎊兌美元持續強勢，從日線圖看價格接近近期阻力位的 1.2815 附近。



從 OANDA 持倉數據圖表看，多空一方相對均衡，由於價格在高位圈推移，賣出持倉大多數持有賬面損失，最高價上週的話，這些持倉的止損買入可能增加，以及出現下跌時，這些持倉的安心買入也會增加，似乎可以考慮上升趨勢會持續。



同歐元兌美元一樣，首先關注價格能否突破近期阻力位 1.2815，以及在下跌時能否守住低位線和近期支撐位來探求上漲趨勢能否持續的可能。

(資料來源: OANDA)

AUDUSD



上週澳元兌美元在開盤階段強勢推移，雖然高價位上漲，但是此後停漲。



從 OANDA 持倉數據圖表看，由於上漲趨勢持續，持有賬面損失的賣出持倉依舊很多，但是近期下跌影響，持有賬面損失的買入持倉也增加，低價位下跌的話，這些持倉的止損賣出可能增加，需要小心。



雖然最高價上週，但是 RSI 相對走弱，上漲趨勢似乎放緩，要小心走勢可能轉變。

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

此文章僅供參考，非專業投資建議，也非證券買賣的解決方案。文中觀點來源於作者，與 OANDA（安達）及其子公司，員工和管理人員沒有必然聯繫。槓桿交易具有高風險，並非適合所有人，若操作不當，您可能會損失存入的所有資金。

