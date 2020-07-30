〈紐約匯市〉Fed重申利率不變 美元回落至兩年低點 歐元強漲

聯準會 (Fed) 週三 (29 日) 決議維持當前利率不變，在新冠肺炎 (COVID-19) 病例激增的情況下，Fed 一如市場預期維持鴿派貨幣政策立場，使得美元跌至兩年低點，進而帶動挪威克朗和澳幣等高風險貨幣需求。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數週三下跌 0.45%，至 93.222，為 2018 年 6 月以來最低水平；自上一次 Fed 利率決策會議以來，美元已下跌逾 3%，而基準美國公債殖利率自那時起以下跌逾 20 個基點。

MUFG 銀行分析師指出，「美元指數的跌勢代表我們應該對經濟前景抱持更悲觀的評估，考慮到上次 Fed 會議以來我們已經採用的措施，我們更應該將注意力放在美元上。」

Fed 在 7 月利率決策會議上，承諾致力使用所有工具支持美國經濟，並宣布維持基準利率走廊在 0% 至 0.25% 區間不變，Fed 稱已觀察到經濟活動有所回升，但仍遠低於疫情前的水平。

紐約 BK 資產管理公司董事總經理 Kathy Lien 認為，Fed 對經濟前景抱持更加謹慎和鴿派的態度，且擺平告知市場他們不會在短期內上調利率。她說：「在市場拋售美元的環境中，Fed 更有可能將其利率調低。」

美國南部和西部週二新冠肺炎死亡人數創下單日新增紀錄，且 11 天內增加 1 萬人，創下自 6 月初以來最快增速紀錄，全美死亡人數逼近 15 萬大關，佔全球總數近四分之一。

德國商業銀行分析師 Ulrich Leuchtmann 說：「即使 Fed 沒有提供更多的政策支持，美元前景也依然疲弱，因為歐洲和美國陸續出現新冠疫情。」

美元的疲軟廣泛推動高風險貨幣，澳幣創下一年多峰值；英鎊和日圓創下四個月高點。

花旗銀行表示，美元指數週一跌破關鍵支撐價位後無力上攻，意味著多頭資金轉向歐元、日圓、英鎊和部分新興貨幣。

週三澳幣兌美元升至 0.7186 美元，觸及 15 個月高點，此前經濟數據顯示澳洲第二季消費者物價出現創紀錄的跌幅。

美元兌日圓下跌 0.25%，至 104.88 日圓，英鎊四個月來首次觸及 1.30 水平，英鎊兌美元週三上漲 0.5%，至 1.2993 美元。

歐元兌美元日線圖。(來源: investing.com)

歐元也因美元下行而走強，歐元兌美元週三上漲 0.67%，至 1.1792 美元，為 2018 年 9 月以來最高水平。

由於歐盟復甦基金提振，歐元有望持續上行，由圖表觀測，預計歐元短期內會升至 1.20 美元的水平。此前德國智庫 Ifo 週一 (27 日) 公布最新調查，在歐盟就經濟復甦基金達成協議，以及德國政府推出的經濟刺激計劃支撐下，7 月三大商業指數皆有所提升。

歐元兌美元在 1.1800 水平附近偏向看漲，關鍵阻力位落在 1.1814 美元。市場焦點放在歐元區主要經濟體德國周四將發布的第二季 GDP，此前德國 Q1 經濟萎縮 9%，而前一季也下滑 2.2%。

其他貨幣方面，土耳其里拉在週一暴跌 2%，在扭轉大部分跌幅後，維持在記錄低點附近。

截至週四 (30 日) 台灣時間 5 時價格：

美元指數來到 93.235。-0.45%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1792 美元。+0.67%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2995 美元。+0.50%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7186 美元。+0.08%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3342 加幣。+0.16%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 104.91 日圓。-0.25%