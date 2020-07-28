【財經M平方】歐盟7500億歐元財政計畫 「債務共同化」時代來臨？

7/21 歐盟通過規模 7500 億歐元的紓困方案，協助會員國面對疫情的經濟衝擊，歐洲「債務共同化」時代來臨，將會造成什麼樣的改變？

本文重點：

1. 7500 億歐元財政計劃（NGEU 計畫）將首次以歐盟的名義聯合舉債。其中包含 3600 億貸款、和對會員國 3900 億的現金援助，而這筆現金之後不須償還，對於財政體質差且經濟復甦較慢的主要南歐國家（義大利、西班牙）有相當程度的挹注。

2. NGEU 代表歐洲在「債務共同化」進程上有著突破性的進展。債務共同化是指歐盟所有會員國集體借錢，並且一起分擔債務。而其重要性即在於能有效弭平中間的舉債成本差異，特別利於財政體質較差的國家（主要為南歐國家）。

3. 此次由於疫情對經濟衝擊狀況特殊，給予債務共同化一個突破契機，然而核心問題：「財政紀律較佳的國家是否願意現金援助財政紀律較差的國家」仍未獲得共識，此次不足以斷定歐洲「債務共同化」將成為常態。

7/21 歐盟通過規模 7500 億歐元的紓困方案，協助會員國面對疫情的經濟衝擊，同時資金籌措將首次以歐盟的名義聯合舉債，劃下歐洲「債務共同化」的里程碑。

提案經會員國通過後市場一片樂觀，歐股、歐元大漲，義德利差、西德利差收窄。 7500 億復甦基金通過是否意味歐洲經濟開始復甦，而「債務共同化」又有什麼劃時代的意義，讓 M 平方帶你全面解析！

一、這次歐盟開會通過了什麼方案？

在這之前，我們先了解一下復甦基金的內容：歐盟這次開會通過規模達 7500 億歐元的復甦基金（Recovery Fund）用以支應 NGEU 計畫（Next Generation EU），該計畫搭配同天通過的 1.074 兆元的七年預算（2021-2027 年的歐盟預算，此為歐盟例行預算編列），一同擘劃未來歐洲經濟發展的財政藍圖。

1）NGEU 計畫特別之處？

NGEU 計畫特別之處在於 7500 億的財源籌措將首次以歐盟的名義聯合舉債，同時計畫包含對會員國 3900 億的現金援助，意謂會員國拿到這部分的款項按照計畫執行後不用還。

2）NGEU 計畫的執行框架是什麼？

NGEU 計畫的核心旨在協助歐盟各個會員國經濟的中長期復甦，包含修復因肺炎疫情造成的經濟衝擊、創造就業機會、和提供經濟穩健增長穩健道路。該計畫執行框架是以歐洲綠能、科技和經濟回穩的投資計畫三大支柱構成，詳見下圖：

註：NGEU 實際執行可分為七個專案：Recovery and Resilience Facility (RFF), ReactEU, Horizon Europe, InvestEU, Rural Development, Just Transition Fund and RescEU.

3）NGEU 計畫款項如何分配？

市場最為關注的是 3900 億現金援助的部分，因為這對一些財政體質較弱的南歐國家無疑是個大補丸。按照歐洲理事會（European Council）的官方文件所述， 70% 的款項會在 2021、2022 年分配，另外 30% 則在 2023 年。而 2021-2022 年各會員國可得的款項將依據會員國的生活水平、經濟規模、和失業狀況有所調整； 2023 年則依據前兩年 GDP 衰退的程度分配。

雖然目前尚無法確知實際分配的額度，不過按照歐盟委員會（European Commission）的預估，財政體質差且經濟孱弱的主要南歐國家：義大利、西班牙估計可獲接近 20% 的現金援助（約 780 億歐元，此部分尚未計入 3600 億歐元的貸款），確實有相當程度的挹注。

二、歐盟新里程碑 - 債務共同化

NGEU 做為第一個以歐盟名義聯合舉債的財政計畫，代表歐洲在「債務共同化」進程上有著突破性的進展。債務共同化是指歐盟所有會員國集體借錢，並且一起分擔債務。而債務共同化的重要性？債務共同化的來龍去脈？它是否象徵歐盟正式進入「財政」和「貨幣」雙軌政策正式統一的時代呢？

1）「債務共同化」的重要性

歐盟內各會員國經濟發展長期不均，然而，歐盟貨幣政策統一由歐央行掌管，而歐央行政策目標卻只能聚焦整體的物價通膨，難以做出因地制宜的刺激政策，導致歐盟內部逐漸分裂成兩派：財政體質較佳的如德國、北歐國家等；財政較差的如義大利、西班牙、和希臘等南歐國家。 各會員國的財政體質差異頗造成政府舉債成本產生差異。歐洲債務共同化能有效弭平中間的舉債成本，特別利於當發生經濟衰退時需透過財政政策挹注且財政體質較差的國家。

歐債危機以來，當歐洲整體經濟出現衰退風險時，市場則開始轉向擔憂財政體質較差的國家（如義大利、西班牙等）發生違約風險，因此公債利差將發生大幅飆升的情況。 自 5／18 德法兩國元首提出「德法倡議」以來，義德利差、西德利差一路下滑，象徵歐洲整體的經濟風險持續下降。

如同七月投資月報所述，南歐國家（義大利、西班牙）經濟仰賴旅遊觀光業，對於全球疫情控制程度要求相對高，復甦時程慢於以製造出口的德國，而他們同時也是財政體質較差國家，導致本身發債的財政空間較低也較貴。因此歐洲債務共同化對於這些南歐國家的經濟復甦是一次非常有利的挹注。

2）「債務共同化」歷史

「債務共同化」長期以來是歐盟爭吵不休的議題，南歐、北歐國家之間的對壘也始終環繞著一個核心問題：財政紀律較佳的國家是否願意津貼補助財政紀律較差的國家？

2012 年初歐債危機爆發時曾討論過一同發行歐元債券（Eurobonds）集資拯救南歐國家，但最終以德國為首的西北歐國家反對告終。

今年歐美肺炎疫情爆發後，聯合發債議題再度浮上檯面， 3、4 月的新冠債券（Coronabonds）提案因為北歐國家反對遭到否決。而事情轉捩點發生在 5 月底，德法兩國元首提出「德法倡議」，建議由歐盟名義舉債成立 5000 億元的復甦基金，用以協助疫情後歐洲經濟的中長期復甦。歐盟老大德國態度的轉變，象徵債務共同化出現轉機，最後雖因節儉四國（荷蘭、奧地利、丹麥、瑞典）積極的抗議，經過長達四天的協商談判，最終由原本歐盟提案的 5000 億現金援助調整為 3900 億。

歐洲是否會進入「財政」和「貨幣」統一的局面？此次 7500 億財政計畫會對歐洲整體經濟帶來什麼樣影響？完整內容都收錄在 M 平方網站！

【推薦閱讀】

歐洲就業優於美國！ 哪國是經濟復甦領頭羊？

中國歷史性洪災，是否影響經濟復甦之路？

台積電上修全年營收，助台灣下半年電子出口成長！