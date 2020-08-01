〈紐約匯市〉美元創下10年來最大單月跌幅4% 歐元走軟

7 月份美元創下 10 年來最大單月跌幅，投資人趁此空頭回補、獲利了結，激勵週五 (31 日) 美元小幅上漲，市場仍擔憂新冠肺炎 (COVID-19)疫情，將減緩美國經濟復甦反彈力道。

週五衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數上漲 0.46%，至 93.435，美元本月累計下跌約 4.1%，為 2010 年 9 月以來最大單月跌幅，其中大部分跌幅是在過去 10 天出現，係因多項慘澹的經濟數據所致。

週五美元基本持穩，數據指出經通膨因素調整後的美國消費者支出，儘管仍低於疫情爆發前水平，但已脫離 4 月低點，消息釋出後美元聞訊走強。

而今年第二季美國國內生產總值 (GDP) 暴跌 32.9%，創下經濟大蕭條以來最高紀錄。美元在早盤時段跌至 2018 年 5 月以來最低點 92.539 美元後，美元指數一度上漲 0.6% 至 93.377。

BK 資產管理駐紐約外匯策略董事 Boris Schlossberg 指出，美元在一個月內陷入慘烈的跌勢中，利率正在下降，這大大降低美元收益率的吸引力，但是市場也開始意識到，地緣政治對美元構成的潛在風險。

「今日我們只看到部分空頭回補，而一些風險減緩總是會促使資金湧入美元。」

在美國總統川普提議推延 11 月 3 日的總統大選後，美元週四 (30 日) 走跌，削弱市場對美元的信心。

根據約翰 · 霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 統計數據，美國通報了近 450 萬例新冠肺炎 (Covid-19) 確診病例，而週四，佛州和亞利桑那州連續第三天死亡人數創下新高。

Prudential Financial 分析師 Quincy Krosby 表示，美國多個州的新冠確診病例激增，風險規避的情況下，美元似乎只是想小幅回落，而歐元漲勢一直維持光環。

週五歐元兌美元報 1.1772 美元，日內跌幅達 0.63%。

歐元兌美元日線圖。(來源: investing.com)

歐元區經濟在第二季錄得有史以來最嚴重的收縮，而歐元區 7 月份的通膨則意外上升，此消息對歐元影響不大。

歐洲統計局 (Eurostat) 週五 (31 日) 公布最新經濟數據，第 2 季歐元區 GDP 季減 12.1%，儘管跌幅小於預期，繼上季後再刷 1995 年有紀錄以來最大跌幅，與去年同期相比，年減率則高於預期，來到 - 15%。

歐元兌美元匯率於 5 月份跌破 1.10 美元，但在歐盟領導人同意設立 7500 億歐元的經濟復甦基金，承諾建立聯合貸款，以推動區域合作後，許多投資者再次追捧歐元。

以貿易加權計算，歐元來到 2014 年以來的最高水平。本月美元跌勢，也為 3 月份遭受重創的歐元創造反彈空間。

今年 3 月，新冠病毒的恐慌籠罩了市場，也促使投資人選擇美元為避險資產。

美元兌日圓匯率稍早觸及 4 個月半低點，但最新報 105.90 日圓，上漲 1.13%。

英鎊兌美週五上漲 0.06%，至 1.3085 美元。



截至週六 (1 日) 台灣時間 5 時價格：

美元指數來到 92.895。-0.57%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1772 美元。-0.63%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3085 美元。-0.06%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7145 美元。-0.66%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3413 加幣。-0.06%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 105.90 日圓。+1.13%