OANDA本週外匯市場看點（2020年8月3日〜8月7日）

上週貨幣對強弱

從上週的貨幣走勢來看，英鎊的表現最為突出，歐元相對堅挺，而美元、加元、紐元等則表現疲軟。另一方面，日元兌美元匯率維持相對堅挺，但在上週末開始停滯。

(資料來源: OANDA)

本週關注材料

新型冠狀病毒相關（感染傳播狀況 / 疫苗發展情況等）

儘管新型冠狀病毒感染尚未在世界範圍內蔓延，並且有許多人擔心經濟增長放緩，但市場上的風險規避可能會有所增強，但人們對疫苗開發等有期望，各國政府的政策期待感、人們對央行的強烈預期以及中央銀行強大的貨幣寬鬆政策的影響，使局勢暫時保持相對平靜，而沒有遭受過去的動盪。

但是，根據未來的情況，市場的反應可能會發生變化，因此，要關注感染人數可能會增加，疫苗的開發狀況，及政府政策的最新消息等。

美國經濟指標，英國（BOE）貨幣政策委員會

除週五的就業統計數據外，ISM 商業狀況指數計劃於本週在美國發布。查看以前的新失業保險申請數量之類的結果時，就業統計數據可能不太理想。由於近年來經濟指標的影響通常有限，因此可以減輕緊張情緒，但在公告前後可能會不穩定，因此請注意。

此外，要關注在無法阻止感染新冠狀病毒的人數增加的情況下，領先的 ISM 商業信心指數能否顯示出堅定性。

英央行貨幣政策委員會認為，貨幣政策可能在本次會議上保持不變，但如果進一步的寬鬆觀察加劇，則很可能給英鎊的上漲壓力。無論如何，都需要謹慎，因為在宣布前後英鎊周圍的趨勢可能會不穩定。

主要貨幣與美元的走勢

USDJPY

上週末，美元兌日元持續上漲受阻推移，並且跌至 104.20 附近，但是日本政要發表了一些評論，這在週末引起很大反彈。

從 OANDA 持倉數據圖表看，由於週末的反彈，持有賬面損失的賣出持倉增加，下跌時逐漸買入，高價位上漲時止損賣出都增加，可能堅挺走勢會持續。

但是，買入持倉比率依舊佔據優勢，反彈時止盈賣出增加，可能會成為上漲壓力。

從 OANDA 掛單數據圖看，上方賣出掛單很多，上漲似乎受阻。

上週末由於很大反彈，本週美元兌日元，首先關注反彈的程度會持續多久，如果再次出現下跌趨勢，低價位能否繼續下跌等，以此來尋求下跌趨勢繼續的可能。

(資料來源: OANDA)

EURUSD

上週歐元兌美元持續堅挺走勢，一度上漲至 1.19 位置。但是，週末在高價位更新後，出現大幅下跌情況，上漲受阻的跡像出現，本週要小心可能出現賣出調整的情況。

從 OANDA 持倉數據圖表看，由於上漲趨勢持續，賣出持倉比率升高，近期持有賬面損失的買入持倉增加，下跌持續的話，這些持倉的止損賣出可能增加。

從 OANDA 掛單數據看，下方買入掛單很多，似乎很穩固，但是在當前價格少許下方有很多賣出掛單，似乎可以預測還有進一步下跌空間。

本週歐元兌美元，在關注下跌程度以及能否再度上漲突破高價位等的同時，來尋求上漲趨勢持續的可能。

(資料來源: OANDA)

GBPUSD

上週中英鎊兌美元上漲持續，價格接近了過去阻力位 1.32 位置。

週末上漲一度出現放緩跡象，本週開盤階段可能會出現賣出調整的情況，需要小心。

從 OANDA 持倉數據圖表看，由於上漲基調，持有賬面損失的賣出持倉變多，下跌時，安心回購，在上漲突破高價位時，要警惕止損買入增加的可能，可以預測價格可能會持續堅挺走勢。

另一方面，週末持有賬面損失的買入持倉也增加，下跌趨勢增強，這些持倉的止損賣出可能增加，需要警惕。

本週英鎊兌美元，可以關注如果下跌走勢增強，會下跌至什麼程度，尋求高價時能否完全突破 1.32 位置等，來尋求上漲基調持續的可能。

另外，請注意，英國央行貨幣政策委員會定於本週發佈公告，公告前後的情況可能不穩定。

(資料來源: OANDA)

AUDUSD

上週，雖然澳元兌美元走勢較強，但是週末出現漲停，疲軟的走勢。

從 OANDA 持倉數據圖看，由於上漲持續，持有賬面損失的賣出持倉增加，近期由於疲軟走勢持有賬面損失的買入持倉變多，低價位下跌的話，止損賣出似乎會增加。

從 OANDA 掛單數據團看，在當前水平少許下方限損賣出掛單很多，低價位下跌的話，受這些影響要小心下跌趨勢，有必要小心價格出現下探情況。

目前澳元兌美元持續上漲趨勢，但是本週高價位能否繼續更新，近期支撐位和低位線位置能否守住等需要關注，可以考慮以此來尋求上漲趨勢持續的可能。

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

此文章僅供參考，非專業投資建議，也非證券買賣的解決方案。文中觀點來源於作者，與 OANDA（安達）及其子公司，員工和管理人員沒有必然聯繫。槓桿交易具有高風險，並非適合所有人，若操作不當，您可能會損失存入的所有資金。