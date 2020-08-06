〈房產〉大型購物中心周邊房價 漲幅前三名桃園包辦兩名

大型購物中設立為生活帶來便利，依內政部實價登錄最新統計，全台主要 15 大購物中心周邊房價 2 年來漲幅，整體平均房價上升 5.2%，其中桃園「大江國際購物中心」周邊漲幅達 41% 最高，其次為「新北板橋車站環球購物中心」漲幅 17%，及桃園青埔的「華泰名品城」漲幅 12%。

房仲業者表示，中壢區近大園區交界的「大江國際購物中心」結合影城，加上前年增設許多熱門餐廳招商得利，帶動許多人來朝聖，成南桃園最受歡迎的購物首選區。該區位處市郊，但距離中壢市區車程均在 15 分的優勢，且與青埔特區僅有一橋之隔的距離，讓「大江國際購物中心」周邊房市一舉從市郊變熱區，越來越多人選擇在青埔周邊置產，房價從 2 年前的每坪 18 萬元，在今年站上 25 萬元大關，漲幅高達 41%，表現亮眼。

房仲業者指出，大江購物中心周邊漲幅達四成，主因大江距 A18 站住宅區僅一橋之距，且今年多數 3 字頭以上新成屋交屋推升房價，加上 2018 年成交住宅多以中壢工業區、南園二路與忠褔商圈一帶中古屋為主，使得單價拉大的關係。

台灣房屋不動產趨勢中心經理江怡慧指出，三鐵共構的板橋車站，進出人口僅次於台北車站的火車站，「新北環球板橋車站環球購物中心」結合車站且位於新板特區中心，周邊還有其他商場及影城，一旁的市民廣場已成為板橋重要的活動舉辦場地，交通便利又生活機能豐富，房價一直是新北第一高價區，雖曾經歷過價格起伏，但整體平均價格向來穩定上升，兩年前特區均價每坪 42.4 萬元，待今年環狀線通車後已漲至每坪 49.6 萬元，漲幅近 17%，相較於其他雙北的「新北林口 A9 環球購物中心」、內湖「台北美麗華百樂園」周邊的下跌，新板特區周邊的房價實力還是相當堅強。

名列漲幅第三的購物中心「桃園華泰名品城」，是最早進駐桃園高鐵的大型商業中心，和「大江國際購物中心」同屬青埔發展房價受益區域。房仲業者指出，從高鐵通車到機場捷運開通，又受惠航空城計劃、亞洲矽谷計劃等國家級的建設，區內鄰近國道具南來北的絕佳優勢，交通便捷性，青埔話題不斷，近來 IKEA、置地廣場與新光影城、XPARK 水族館插旗，刺激來踩點打卡消費者，帶著振興券出門逛街，車潮與看屋人潮皆有大幅提升，在生活機能持續增加同時，更能吸納自住及置產客買盤上升。

房仲指出，目前均價已從 2 年前的每坪 26.５萬元，來到現階段每坪 29.7 萬元，逼近 3 字頭，漲幅約 12%，與 2014 年每坪房價 28~32 萬元時相較，房價更破了當時高點難回到過去，預售新成屋開價都在 3 字頭以上的現況下，建議想入住青埔的民眾不妨可考慮選擇還有 2 字頭的新古屋。

依此統計顯示，美麗華周邊單價降溫最多，達 10.2%，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，美麗華商圈因近內科，又有大直水岸，吸引不少豪宅買家，2018 年則有 26 筆西華富邦交易，今年僅 4 筆，因此拉高該年平均，排除高端豪宅，一般住宅市場價格穩定。