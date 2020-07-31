〈房產〉房市7月成交量能趨緩 房仲：Q3仍有表現機會

房仲業者 7 月成交趨緩，中信房屋總經理張世宗今 (31) 日指出，依統計資料顯示，7 月除台中成交持續放量且月增幅度較大，其他區域大多呈現交易熱度略減的走勢，整體市場在交易激增過後開始出現回歸常態的走勢，波動趨於和緩，實際交易量與 5 月相近。

7 月是第三季的首月，成交趨緩，有利房市站穩腳步，倘若交易不斷量增，反倒有成長過猛而不利於後市的隱憂；張世宗預估，暑期本是國內房地產交易淡季，在自住及換屋的需求下，第三季仍有溫和表現的機會。但仍提醒要特別留意經濟環境欠佳對房地產的影響。

張世宗強調，房市穩健發展必須建立在穩定的經濟基礎上，經濟若持續疲弱，房市亦將難以獨強。

由中信房屋統計內部買賣成交件數，結果顯示 7 月不動產買賣已由 5、6 月份激增的交易量中轉為和緩，六都除台中市成交月成長表現較為出色外，其餘五都增減幅度約落在增減 5% 左右。至於年增表現的部分，六都都呈現年增正成長的格局，其中以桃園、新北表現最為凌厲。

中信房屋統計 7 月月六都不動產交易量與 6 月相較，台北市月增 0.9%、新北市月減 5.3%、桃園市月增 3.3%、台中市月增 9.8%、台南市月減 4.9%、高雄市月減 1.4%，全台平均月減 3.2%。與去年 7 月同期相比，台北市年增 30.5%、新北市年增 41.6%、桃園市年增 49.7%、台中市年增 16%、台南市年增 8.3%、高雄市年增 11.1%，全台平均年增為 33.5%。