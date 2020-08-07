無臉男大樓、巨型金球⋯⋯2020最讓人期待建築是它

文●李清志

南港流行音樂中心的頭角崢嶸造型，充滿神秘色彩，讓人不禁想到外星飛碟母艦。(攝影者．李清志)

台灣建築也流行超前部署？這幾年國內出現很多前衛科幻感的建築，可說是「生錯時代的建築」，感覺不該是這時代的產物，而是未來才會出現的。

日本 Pen 雜誌 475 期就曾介紹台灣的前衛建築，並認為台灣這些年來社會多元開放，因此更有機會出現令人驚奇的前衛建築作品。

外籍建築師的引入也是前衛建築出現的重要原因，他們通常比本土建築師少了社會包袱，可以自在揮灑、展現創意；雖然好像增加了本土建築師們的競爭對手，但長期而言，卻為本土建築圈帶來不同的刺激與養分。

建築大師庫哈斯（Rem Koolhaas）所設計的台北表演藝術中心，巨大金屬圓球滾過士林區天際線，好似即將爆漿而出。還未真正完工，卻已讓大家議論紛紛，也成為國際建築圈話題，甚至被評為 2020 年最令人期待的建築之一。

這座奇特建築，立面金屬大圓球，震撼力十足，加上兩支支撐的鋼管，被戲稱是滷蛋加上一雙筷子，剛好反映附近的夜市文化！

事實上，看似簡單的幾何堆砌建築，材料細部卻不含糊。

建築師特別指定的 S 型曲面玻璃帷幕，國內廠商難以製造，因此須從西班牙訂做進口，要求十分嚴格，也讓整個營造過程一波三折。甚至，原本營造廠宣布破產，直到更換廠商後，工程才得以繼續進行。

表演藝術中心內部可以隨著戲劇進行的規模，彈性改變使用空間大小。事實上，正立面的大圓球，內部就是一座大型表演廳。

庫哈斯在葡萄牙波多曾建造一座音樂廳，外型與士林表演藝術中心大不相同，但內部創意與奇趣，卻讓國際建築界讚不絕口。這也使得大家對這座表演藝術中心抱以極大期待！

同樣是即將完工的南港流行音樂中心，由美國 RUR 建築師事務所設計，也充滿著神秘色彩。頭角崢嶸的奇特造型，讓人不禁聯想到外星飛碟母艦的降臨。

過去台北公共建築過於保守呆板，火車站、音樂廳、歌劇院都還停留在宮殿式建築的政治窠臼裡。表演藝術中心與流行音樂中心的完工，可說是多年來，台北公共建築的一大進步。

除了公共建築外，台北的私人高層住宅建築也展現全新的風貌。位於信義計畫區的《陶朱隱園》可說是令人驚奇的新建築，逐層扭轉的設計，讓整棟建築呈現一種扭曲的動態平衡感，與附近台北 101 摩天大樓相較，呈現出強烈對比。

這種動態美感源自於蘇俄構成主義時期的建築，那個年代追求全新建築形式，捨棄過去官方的對稱式靜態平衡，而以歪斜扭曲的動態平衡取代，是一種革命性的建築美學。

日本建築師平田晃久所設計的《富富話合》集合住宅，顛覆了一般集合住宅的呆板無趣，以逐層退縮的方式，營造出一座人造山丘，有如九份山城一般。

他的設計理念是「纏繞的相容性」，強調人與自然的共存共容。住宅各層都有大型露台，並種植綠色樹叢，讓人們雖居住於城市中，仍有接觸自然的機會。

位於淡水漁人碼頭附近的《一森原》住宅大樓，以陽台的排列方式，在立面上營造出如水草般彎曲搖曳的景象，具有歐普藝術（Op Art）的特性，讓人觀看時有暈眩錯覺，是非常特殊的立面設計手法。

台北南港區的《砳建築》，以基隆河的卵石為設計發想，整棟建築呈現圓弧線條，完全沒有方正的轉角，令人耳目一新！也因造型像是宮崎駿《神隱少女》中的無臉男，因此有人暱稱為「無臉男大樓」。

如老鼠鑽入起司孔洞一般，台中歌劇院如耳蝸結構造型，被喻為是「美聲涵洞」，成為台中最重要的地標建築；而台南市也由日本普立茲克獎建築師坂茂，設計建造一座極富特色的美術館建築。

再加上高雄衛武營國家藝術文化中心、高雄流行音樂中心，從台灣中部到南部，可說是充滿著前衛科幻的公共建築，構成一條前衛建築的軸線，讓大家在旅行中體驗前衛建築的科幻想像世界。

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來源：《商業周刊》 1708 期

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