文●梁惠閔

風險無處不在，人們時刻需要保險，以轉嫁風險帶來的損失與傷害。隨著保險教育普與觀念提升，每逢重大事件發生，民眾都會問：「這種情形下保險有賠嗎？」

近年來，無論是人口結構與社會型態變化、還是極端氣候引發災害，或是全球性低利率負利差、新興傳染病的發生與擴散，民眾的保險需求也不停改變。每一次出現的新興風險，都是保險商品創新的契機。

此次新冠肺炎疫情造成全球經濟大震盪，在這波情勢下，保險業也有所創新。本刊特地搜羅今（二○二○）年的保險新商品，分成防疫、失智、趨勢三類，整理剖析。一起來看看，今年上半年，保險業有哪些創意新商品？

防疫類 抗「疫」時代的最佳保障

自今年一月中，衛福部宣布將新冠肺炎列入法定傳染病後，面對突如其來的疫情，壽險業一開始便紛紛宣布放寬舊保單中法定傳染病除外不保規定，還建請金管會取消法定傳染病等待期的規定，以最快速度調整商品，讓民眾在這波疫情中享有保障。

然而這些改變還是無法完全涵蓋疫情帶來的風險，因為新冠疫情確診者必須入住負壓病房，但過去條款並未明訂如何賠付。各家業者雖都採「從寬認定」，但難免產生疑慮。

此外，若是民眾因疑似染疫或確診，必須居家檢疫或隔離，影響工作造成薪資中斷或減少。另一方面，若因員工確診或疑似染疫，須依規定支付員工部分薪資，或因檢疫／隔離員工過多被迫停業，波及營收。過去並沒有相關的保險商品，能保障民眾因確診而導致薪資中斷，也沒有保單能轉嫁企業因法定傳染病造成營業中斷的損失。

因此，有業者看準個人與企業的防疫需求，陸續推出「防疫保單」。在壽險業部分，若保戶染疫確診，包括入住負壓病房等賠付明確外，也有業者會給付補償金／療養金。而若因檢疫隔離，造成保戶個人工作中斷，或企業、雇主營運中斷損失，都可以獲得理賠，降低業主防疫成本與壓力。

像這種應運而生的保險商品，在防疫時代，完全命中社會需求。

失智類 失智風險的多重防護

五月初，三軍總醫院在一週內連續發生三起失智長者送醫救治事件，都是因為失智長者出門後，忘了如何回家而在路上徘徊，天氣炎熱又長時間未進食喝水，中暑昏倒在路旁，幸好路人協助送醫，才撿回一命。

引起失智症的原因很多，年齡是最常見的危險因子，其次是高血壓、肥胖、糖尿病、運動不足等，近期發現睡眠不足也可能造成失智症。因此，預防失智症最佳方式，是養成良好生活習慣。

近來，以「維護身體健康就可獲得保費減費優惠」為訴求的外溢保單，成為保險商品新寵兒，讓保戶享有保險保障的同時，又能提升個人健康。

有業者鎖定民眾失智保障的需求，設計失智險保單，提供失智保障。此外只要按條款約定，維持一定時間的良好生活習慣，便可享有保費減費優惠，既能督促自己維護身體健康，又有失智險的防護，雙重保障更能無懼失智風暴來襲。

也有業者設計「實物給付」的失智症保單，萬一保戶不幸罹患失智症，可選擇現金給付或長照服務。讓保戶在面對失智症來襲時，有更多選擇。

而過去失智症雖在長照險和失扶險的保障範圍內，但由於失扶險與長照險提供的是長期失能給付，而且不論傷害或疾病造成的失能都給付，成本高保費自然較貴。有業者看準預算有限、但有高度失智保障需求的民眾，推出專門保障失智風險的失智險，將涵蓋範圍放寬到中度失智症就理賠。

趨勢類

與時俱進創意新商品趨勢一：外送員的保障需求

去年國慶連假，接連發生兩起外送員車禍身亡，外送員工作型態與保障需求，引起一陣熱議。如今因疫情嚴峻，宅經濟「疫」軍突起。在各外送平台搶攻市場的同時，外送員的保障缺口，再次浮上檯面。

工作爭分奪秒，外送員經常搶快而發生事故，過去外送員因故造成他人體傷或財損要賠償時，大多只能自掏腰包認賠。雖然市面上有責任險，但因外送員工作時間不固定，並沒有合適的保險商品可供投保。

對此，有業者為外送員設計專屬第三人責任險保單，提供保期短、保費少的「碎片式」的保障模式。碎片式保險的誕生，使外送員在工作時才須投保、享有保障，減少保費，讓外送員能獲得真正合適的保險保障。

來源：《現代保險雜誌》 378 期

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