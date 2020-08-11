是成交神器，還是燙手山芋？ 失扶險熱賣的真相

文●楊佳真

長照有三寶，長期照顧險、特定傷病險、失能扶助險，其中依失能等級表，每月或每年給付的失能扶助險，是最晚推出的一張，卻成為貢獻保費收入最多的一張保單。

長照險上路十八年後，壽險公司在二○一三年推出「按月或按年給付」的失能扶助險（舊稱：殘扶險），保障意外或疾病引起的失能，部分保單更設有領得夠的「保證給付」機制，吸引民眾搶購，甚至擠下「儲蓄險」成為業績冠軍，也在調查中超越「醫療險」，成為保戶再購首選。

據最新統計，去年長照險投保率僅三・○三％，失扶險雖沒有投保率統計，但根據《現代保險》二○二○年「消費者壽險購買行為調查」，保戶最想再購的險種中，「長照險或失扶險」從榜上無名，到二○一九年的調查超越醫療險後，這回又再次蟬聯冠軍，勾選率達四十四．四％，等於每十位保戶就有四位想要購買，也可證明其吸睛程度。

然而，這張超好賣的業務神器，卻讓精算部門好頭痛。

失扶險推出七年，核保及理賠條件越來越嚴格，也代表賣相越來越差，第三年開始就有保險公司陸續喊卡，有的拉高承保條件，有的調漲保費，甚至縮減或取消保證給付，更有壽險公司乾脆不玩了，退出這塊市場。

究竟，曾創下日賣千張佳績的失能扶助險，為何跌落神壇？

保證給付喪失初衷 保險公司賠到怕

不論生存與否都會理賠的保證給付，號稱賠得夠、賠得多，雖然對消費者是強大誘因，但失扶險的初衷是照顧「失能者本人」，而非家人，若失能不久便身故，保證給付的金額就會貼現給受益人，這樣的設計類似於「壽險」功能，喪失了失扶險的初衷。

話雖如此，目前市面上還是有少數保證給付的保單，壽險公司坦言「是為了好賣」，這類設計雖讓理賠部、精算部「好頭痛」，但商品部為了顧及業務端需求而強力要求，最後就是兩邊各退一步，慢慢縮限條款或保證天數。

富邦一年按兵不動

在風控與銷售取得平衡

作為五大壽險之一，富邦人壽的失扶險也非常暢銷，單「安富久久」今年前五月就日賣近四百件，貢獻保費十二億元，但其實，富邦推出失扶險的時間是二○一五年，整整晚了同業一年半。

內部人士解釋，當時市面上早有保證給付二百個月的商品，但富邦仍在觀察長照及類長照險的損失經驗，並參考國外數據，因此晚了業界一年半才推出；而保證給付的設計，也是應業務端要求才加上去的，又不希望費率過高，最後出爐的版本，才定案為保證一百八十個月。

「不過，考量到保證給付的性質已脫離失扶險本意，這種身故給付應回歸壽險或重大疾病險商品，而且，這張商品的費率不是市場最低，所以一年後就取消保證機制，也讓保費比較有競爭力。」

富邦人壽表示，過去設計保證給付的失扶險時，已將可能發生的風險一併考量，但近年來高齡化及長壽等不確定風險愈趨明顯，加上市場利率持續下降，才會陸續改版，像是富邦具保證給付的「安康久久」，推出一年半就下架停售。

他並表示，由於富邦耗費一年多時間按兵不動，充分研究損失經驗及費率，因此損失的狀況還在控制中，「反倒是更早期推出的公司，若費率設計不足，損失率破百也不無可能。」

誰來認定失能等級？ 理賠爭議浮現

失扶險「理賠定義明確」是業務員一貫的說法，不過，評議中心資料顯示，壽險業的理賠爭議中，因「殘廢等級認定」而申訴或評議的案件約有四～五％，屬於前十大爭議類型。

乍看之下，失扶險根據失能等級表認定，假設一級失能賠付一百萬元，二級失能就賠付九十萬元，每多一等，理賠金額就少一成，依序遞減，在「理賠金額認定」上，確實不太會有糾紛，但「失能等級認定」才是主要的癥結點。

相較於長照險，只要醫師開立的巴氏量表分數達標，就可申請理賠，「醫師」的角色具公信力且客觀；而失扶險常發生的爭議就是，保戶認為自己是三級失能，但保險公司卻不認同，只願賠付四級失能的保險金，究竟，失能等級該由誰來認定？

沒加入擂台的南山 有先見之明？

其實，「失能等級表」最早是用在意外險，並非醫療險。理賠定義雖看似明確，但實際上，醫生在開診斷證明時，不見得會使用等級表中的特定名詞，容易造成認定上的灰色地帶。

一直沒有加入失扶險擂台的南山人壽表示，長照險是配合政府長照政策的商品，屬於「結果論」，不管什麼原因導致失能或失智，只要醫生認定符合巴氏量表的狀態，就能申請理賠，尤其對於自然老化、查不出特定病因的保戶更有利。

南山人壽的長照險，每年收進六、七萬件新契約保單，貢獻保費十七、十八億元，占了整體壽險業的八成五以上。

但是，看著失扶險市場火熱，為何南山不想分一杯羹？內部人士坦言，「我們一直有在觀察失扶險市場，當時也曾討論過要不要推，不過我們對損失經驗沒有十足把握，也擔心同時推出長照險與失扶險，對業務端容易造成混淆及拉高銷售難度。」

話雖如此，但問及南山未來會不會推失扶險，他的回答是「短期內不考慮，但也還沒完全放棄這塊市場。」

國泰還本設計月賣十億 點出死前彌留疑慮

國泰人壽去年底停售的失扶險「新呵護久久」，雖然沒有保證給付，但主打還本設計，且一至六級失能不打折，在停售效應下，衝出月賣三萬多張新契約保單、月貢獻保費近十億元的佳績；七月起則改推定期險。

國泰人壽也表示，失扶險保障的失能，不分意外或疾病引起，卻參照意外險的「失能等級表」來設計保單，對於費率精算顯然有些缺失，若不調漲保費或改版，有些再保公司就不願承接。

此外，像是「死前彌留」的瀕死狀態，算不算失能？喪失聽力屬於正常失能或與老化有關？都是常見的理賠爭議，也背離了失扶險的本意。「最根本的做法，還是應該從年齡因素、失能等級表去調整，重新去定義這個保單。」

來源：《現代保險雜誌》 379 期

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