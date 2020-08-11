闖山海秘境 簽生死狀前 別忘了這些保單！

文●楊佳真

台灣四周碧海繚繞，三萬六千平方公里上，更蘊藏了兩百多座海拔三千公尺以上高山，豐富的生態、遺留千年的神秘美景，堪稱是探險家的天堂。

近來全台屢創高溫加上大解封，民眾一股腦地往山林溪海湧進，享受天然冷氣，然而，此時旅遊旺季，往往也是意外事故的高峰期。

國外因醫療費用昂貴，旅客的保險意識較高；而在台灣旅遊，雖然有健保不必擔心醫藥費，但不論是玩飛行傘、浮潛、衝浪還是香蕉船，業者都會拿出一張「生死狀」給旅客簽名，可見活動本身的風險，更是不容忽視！

在台灣旅遊，你可能覺得不必花錢買旅平險，縱使才幾百元；即便有買，但你知道，登山或浮潛意外死亡，旅平險很可能不賠嗎？

一般旅平險、傷害險，保障的是「非疾病引起的外來突發事故」，然而這類高風險事故的起因，究竟是疾病還是意外引起？雙方常有不同認知，所以，出遊不只要買保險，更要根據活動項目「買對」保險，才是關鍵。

有保險公司針對特殊活動研發專屬保單，包括向山海致敬的「登山險」、「特定活動險」、「海域綜合險」，都能迎接解封後的國旅需求。

「直升機當小黃用」

強制投保登山險

「親近自然」成為後疫情時代最受歡迎的休閒選項，像是宜蘭礁溪五峰旗山，因為日籍攝影師一句「抹茶冰淇淋山」而爆紅，平常周末大約六百人次造訪，又搭上疫情之便，單日一度湧入兩千人，人氣不言而喻。

森林覆蓋了台灣六成以上國土，但過去因危險而禁止的「封山原則」，並不能澆熄山友的熱情，反而逼得他們冒險上山，萬一受傷或失蹤，又得動用國家資源救難。

據消防署統計，每年約有三百人因登山意外向救難隊求援，以五、六十歲中年人為大宗，其中更有二、三十人無法活著回家。

然而，山難搜救耗費龐大人力及金錢，多由政府買單，逐漸引起輿論反彈，認為「救難直升機被當計程車在用」。雖然有的地方政府會對違規硬闖的山友索賠，但對於「使用者付費」的規定不一，執行上也有困難。

加上旅平險除了疾病或意外的常見爭議外，也未將搜救費列入保障，因此，近四年各縣市陸續祭出《登山自治條例》，規定攀登部分山林須投保登山險，否則可開罰一萬至五萬元，可視為替未來救難「使用者付費」鋪路。

另一方面，去（二○一九）年十月，行政院長蘇貞昌宣布山林解禁，並祭出一系列改革，其中包括《國家賠償法》修正案，希望能落實登山者自主管理、承擔責任的觀念，減少對國家資源的濫用。

緊急救援費用

不賠直升機

登山險與旅平險最大的不同在於，旅平險只承保疾病以外的意外傷害，而登山險除了疾病以外的意外傷害，也承保各類登山事故，避免了疾病或意外的認定糾紛。

目前共有七家產險公司販賣登山險，包括兆豐、富邦、明台、旺旺友聯、新光、國泰、新安東京，其中僅前兩家開放網路投保。保險金額的部分，失能及死亡約為一百萬～兩百萬元，實支實付醫療約在二十萬元，緊急救援費用約為五十萬元左右。

登山險的保障內容，包含因登山事故（如山崩、高山症、失溫等）導致的死亡、失能與醫療費用給付，以及因登山事故需進行搜尋、醫療轉送及遺體運送所衍生的費用。

不只如此，就連前往登山的路上出車禍、登山口外遭落石砸中等意外，只要在保險期間內，且非不保事項或除外責任，保險公司都必須理賠。因此投保登山險時，記得將「D0」（移動日）計算在內，並預留回程的彈性，以防遇上意外，保單卻過期了。

要注意的是，登山險雖有「緊急救援費用」項目，但有三種情況不會啟動，一是山友未合法申請入山證、攀登禁區，甚至是在颱風天執意攀登，因這些行為而產生的救援費用無法獲賠；二是將「直升機」等航空器救援費用除外；三是超過預定下山時間不滿二十四小時，搜救費用不予理賠，因為通常來說，山友失蹤或超過預定下山時間二十四小時後，親友才會向警消報案協尋。

溺斃人數是山難二十倍

每年兩位數快速成長

山難意外動輒得咎，但你知道嗎？每年因戲水溺斃的更有四、五百人，是山難死亡的二十倍之多！

觀察近五年水域事故求援人數，年年以兩位數成長，死亡與失蹤人數更是有增無減。尤其新北龍洞、基隆大武崙至外木山、屏東後壁湖，優美景色吸引人潮，卻也是近年最常發生溺水意外的危險地區。

再從出事地點來看，「溪河」占四十一％、海邊二十一％、圳溝十一％、碼頭七％，可以推測出，民眾到海邊戲水的警覺心較高，到了溪邊往往放鬆戒心，事實上，夏日午後氣候驟變，溪流可能在一瞬間暴漲，不得不慎。

若到特定場館游泳，業者依法需投保公共意外責任險，並配置救生員，相對安全。但在溪流或海灘玩飛行傘、溯溪、浮潛、香蕉船等，業者素質參差不齊，通常只在事前丟出一張俗稱「生死狀」的免責聲明給遊客簽字，有些業者甚至不需強制投保保險，民眾若遇意外恐求償無門。

來源：《現代保險雜誌》 380 期

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