比特幣價格突破12000美元 創2020年新高

比特幣價格週一 (17 日) 上漲至今年新高，突破 12000 美元。自從今年 3 月以來，其價格已經上漲了 3 倍以上。

至台北時間 18 日上午 9:27，比特幣於主要交易所報價在 12358 美元，24 小時漲幅為 4.25%。其餘主要加密貨幣也多上漲，以太幣漲幅為 0.9%，瑞波幣、萊特幣漲幅在 5.8% 以上。

(圖表取自 investing.com)

近一週比特幣漲幅相對落後，過去 7 天以太幣漲幅已近 9%，而萊特幣漲幅更達到 16%。

比特幣來到今年的新高價，但比起去年的高點 13800 美元，仍有一段路要走，而也仍遠低於 2017 年 12 月創下的近 20000 美元歷史新高。

比特幣今年的漲勢很大程度來自全球央行普遍的降息至極低利率，以及龐大的購債寬鬆計畫所致。許多投資者認為，由於加密貨幣供應有上限，可做為應對通貨膨脹的避險工具。商業公司 MicroStrategy 上週收購 2.5 億美元的比特幣，並表示將做為庫存儲備資產，應對通膨及貨幣貶值。

比特幣過去一週走勢 (圖表取自 coindesk)

有技術分析師認為，12000 美元是比特幣本波較難突破的阻力，上週比特幣曾短暫衝上此一關卡，但很快下落 500 美元，接著就上攻乏力。

根據商品價格圖表服務商 TradingView 數據，就其平台的受歡迎程度而言，比特幣僅次於特斯拉，這份報告說明比特幣在投資者中獲得了更大的知名度。