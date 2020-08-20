〈美股盤後〉美股逆轉翻黑！Fed會議紀要潑冷水 蘋果市值跌破2兆美元

週三 (19 日) 美股經歷上沖下洗的一天，早盤科技股強勁上漲，蘋果市值登上 2 兆美元寶座，標普創出盤中新高，但尾盤時段，Fed 發布 7 月會議紀要後，美股漲勢難以為繼，四大指數同步收黑。

聯準會 (Fed) 於 7 月會議紀要中寫道，持續的公衛危機將在短期內「嚴重影響」經濟成長、就業市場和通膨力道，並對中期經濟前景構成相當大的風險。

聯準會承認，消費者支出出現強勁反彈，但企業之間不確定性可能會給勞動力市場的強勁復甦帶來壓力，建議在通膨低迷的情況下繼續實行寬鬆政策。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2210 萬例，死亡數突破 78.1 萬例，美國累計確診超過 548 萬例，累計死亡數達 17.2 萬。

週三 (19 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 85.19 點，或 0.31%，收 27,692.88 點。

標普 500 指數下跌 14.93 點，或 0.44%，收 3,374.85 點。

那斯達克指數下跌 64.38 點，或 0.57%，收 11,146.46 點。

費城半導體指數下跌 13.89 點，或 0.63%，收 2,200.77 點。

標普 11 大板塊全部血染，房地產、能源和必需消費品板塊領跌，美國上週原油庫存減少了 160 萬桶，遠遜預期的 267 萬桶，油價隨後下跌、能源股承壓。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.13%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.61%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.57%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.72%；臉書 (FB-US) 上漲 0.095%。

道瓊 30 檔成分股多收黑。可口可樂 (KO-US) 下跌 2.17%；沃爾瑪 (WMTUS) 下跌 1.71%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.42%；Nike (NKE-US) 上漲 1.33%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 1.11%。

台股 ADR 集體收跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.10%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.50%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 5.05%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.27%。

焦點個股消息

蘋果週三盤中股價攀上每股 468.65 美元，市值來到 2 兆美元，再締造一項美企史無前例的紀錄，然而蘋果尾盤股價回落至每股 462.83 美元，市值跌破 2 兆美元。

蘋果盤中市值站上 2 兆美元。(圖片：AFP)

目標百貨 (TGT-US) 週三 (19 日) 盤前公布優於預期的財報表現，目標百貨季度同家店面銷售額增長 24.3%，高於市場預期 7.6%，激勵其股價上漲 12.65%。

美國食品藥物監督管理局 (FDA) 已拒絕吉利德 (GILD-US) 類風濕藥物 filgotinib 的藥物申請，並要求吉利德提供兩個進行中的臨床試驗數據，拖累其股價下滑 4.87%。

嬌生 (JNJ-US) 週三 (19 日) 宣布以 65 億美元的全現金價格收購藥廠 Momenta，激勵 Momenta (MNTA-US) 暴漲 69.17%。

輪胎大廠固特異 (GT-US) 禁止員工穿戴支持競選口號的著裝，挑戰了尋求連任的美國總統川普的敏感神經，川普週三推文呼籲大眾拒買固特異輪胎，拖累其下跌逾 2%。

華爾街分析

國家證券首席市場策略師 Art Hogan 表示：「蘋果漲勢明顯透露，正在實現創紀錄的市值。雖然蘋果股價估值很高，但隨著 5G 推出，該公司收到大規模新硬體週期支撐。蘋果在股東友好方面也做得很好，包括股票分割、派息和回購庫藏股，並對其生態系統的再投資。」

標準普爾 500 指數昨日突破 2 月 19 日創下的高點，證實新一輪牛市的開始，那指週二也一同創下新高紀錄，週三兩大指數回落。

Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen：「多頭需要問一下，股市是否終於超越基本面，而空頭則不得不自問，這只是新牛市的開端的情況下，其風險資產投資比重是否過低？」