〈財報〉Nvidia Q2營收獲利優 預警資料中心成長放緩 盤後跌逾1%

Nvidia (NVDA-US) 週四 (19 日) 於美股盤後公布 2021 會計年度第 2 季財報 (7 月 26 日止) ，營收獲利均超越市場預期，資料中心收入首次超越遊戲業務，財測也超越市場預期，但 Nvidia 暗示資料中心業務成長將放緩，盤後股價走低。

週四 (19 日)Nvidia 下跌 1%，以每股 485.54 美元作收，盤後公布財報後，Nvidia 股價再跌 1.66% 至每股 477.50 美元。

Nvidia 股價 (圖片: GOOGLE)

Q2 基於 Non-GAAP 財報關鍵數據：

營收報 38.66 億美元，年增 50%，優於 Refinitiv 預期的 36.5 億美元

稀釋後 EPS 報 2.18 美元，年增 76%，優於 Refinitiv 預期的 1.97 美元

毛利率報 66%

營業利益報 15.16 億美元，年增 89%

淨利報 13.66 億美元，年增 79%

財報關鍵數據（圖片: Nvidia IR）

Q2 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 38.66 億美元，年增 50%

稀釋後 EPS 報 0.99 美元，年增 10%

毛利率報 58.8%

營業利益報 6.51 億美元，年增 14%

淨利報 6.22 億美元，年增 13%

營收以業務拆分

遊戲：16.5 億美元，年增 26%，優於 FactSet 預期的 14.1 億美元

資料中心：17.5 億美元，年增 167%，優於 FactSet 預期的 17.1 億美元

專業可視化：2.03 億美元，年減 30%

車用：1.11 億美元，年減 47%

公司說法與展望：

儘管防疫期間，人們花更多時間在遊戲上，Nvidia 資料中心銷售額仍超越遊戲部門，為公司史上首見，這也是資料中心 Q1 突破 10 億美元以來的另一項里程碑。

資料中心部門包含驅動商用 AI 領域的繪圖晶片，Nvidia 表示，將透過收購繼續強化資料中心，並為亞馬遜等雲端大型廠商供應產品，同時減少對遊戲業務的依賴。

資料中心與遊戲銷售額（圖片：彭博社）

為了強化其資料中心的產品，Nvidia 在第二季以 71.3 億美元完成對以色列伺服器晶片廠 Mellanox(MLNX-US) 的收購，為公司 27 年來最大規模交易，Mellanox 約貢獻 Nvidia 第二季 14% 營收。

然而 Nvidia 財務長 Colette Kress 預告，資料中心成長將放緩，「第三季資料中心銷售額季增率將落在『低至中個位數』，低於第二季 54% 季增率。」

Nvidia 在第二季宣布，公司已開始全面生產基於 Ampere 架構的 GPU 晶片，即用於資料中心的 A100 顯卡；估計 Ampere 架構遊戲晶片將在這之後發表。Nvidia 將在 9 月 1 日舉辦 GeForce 專題。

Nvidia 執行長黃仁勳 (Jensen Huang) 表示：「下半年遊戲業務表現將更為強勁，可望出現有史以來最好的遊戲繼之一，因為微軟和 Sony 都有可能會在聖誕假期推出新一代遊戲機。」

第二季由於疫情影響部分業務，Nvidia 可視化和車用部門銷售額下滑，財務長指出，這是由於企業需求減少，全球許多據點關閉，打擊銷售。

黃仁勳沒有提到收購安謀 (Arm) 的計畫，但他強調，「Nvidia 一直是 Arm 長期合作夥伴，無論是在自駕、機器應用、任天堂 Switch 遊戲機和近期的 Cuda 平台等，我們都與 Arm 密切合作。」

今年以來，Nvidia 股價累計上漲 106%，而同期標普 500 指數上漲 4%。

2021 會計年度 Q3 財測

營收 44 億美元，高於分析師預期的 39.6 億美元

毛利率分別為 62.5%(GAAP) 和 65.5%(Non-GAAP)，上下浮動 50 個基點。

營業支出分別約為 15.4 億美元 (GAAP) 和 10.9 億美元 (Non-GAAP)

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)