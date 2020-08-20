巴菲特看上的就是好？瑞信：美銀行事謹慎 股價可望上漲20%

這家巴菲特最愛的銀行如今也在華爾街吸引了更多粉絲。

瑞信分析師 Susan Roth Katzke 重申美國銀行 (BAC-US)「優於大盤」的股票評級，其主張的關鍵是美銀能在充滿挑戰的背景下努力推動「負責任的成長」。

Susan Roth Katzke 認為，美銀股價可望較現行水準上漲 20% 至 31 美元。

「目前美銀承受更多風險的意願有限，因此對經濟更健康的需求也有限。」Susan Roth Katzke 報告提到。

美銀一如多數銀行對貸款採取了謹慎的態度，但也努力幫客戶取得平衡，今年第一季美銀為健康的客戶和因危機而痛苦的客戶提供了價值 670 億美元的信貸額度提款，以及 1600 億美元的新商業信貸和貸款承諾。

今年迄今美銀股價下跌 27%，雖然落後 S&P 500 同期上漲 5% 的表現，但遠優於同業表現，因 KBW 銀行指數 (BKX-US) 今年迄今下跌 32%。

美銀過去幾年也試圖開發更一致的獲利和營收來源，意味著該銀行尚未收齊第二季交易的全部收益，不像摩根士丹利 (MS-US) 和高盛 (GS-US) 第二季靠交易提高了獲利，但這一定程度上是刻意設計，因為自金融危機以來這幾年，大型銀行的交易變得沒有那麼重要了。

Roth Katzke 表示，「確實，美銀把第二季交易的錢留在檯面上，這並不令人意外，在時機好的時候 (例如第二季)，美銀的表現會不如同業，但如果在市場充滿挑戰時，美銀的表現預計就會好轉。」

美銀專注其優勢和對成長負責的態度為其贏得支持者，巴菲特旗下的波克夏 (BRK.B-US) 在第二季大量減持後，近期又增持美銀股票至 11.9%。

美銀週三小跌 0.1%，收 25.50 美元。