ADI：汽車產業變化成半導體業大機會

近年來汽車製造商積極發展電動車、自駕車和車聯網技術等，半導體大廠亞德諾 (Analog Devices)(ADI-US) 執行長 Vincent Roche 表示，科技正在塑造汽車業的未來，為半導體產業創造很大的機會。

Roche 指出，用戶使用、智能化與駕駛體驗都是汽車業的基礎，這些體驗未來都將由半導體與軟體支持，相關技術正在成長。

近年來，汽車製造商一直在積極投資於新型交通方式，包括電動車、車聯網和自動駕駛汽車等，主要原因來自於消費者對更環保產品的需求增加。

亞德諾在汽車技術上看到新的機會，包含音頻連接和資訊娛樂等。該公司今年 1 月份就曾宣布，與現代汽車達成協議，向該汽車製造商提供全數位化道路噪聲消除系統；自那時起，公司持續新增了 5 家客戶，而音頻技術也使汽車重量減輕約 100 磅，並減少約 3% 功耗。

Roche 表示，在現實與數位之間的介面上產生效果，是亞德諾的機遇，也是晶片廠與汽車廠需求的交集點。

Roche 也表示，亞德諾也擁有著電池管理設備，將能夠受惠電動車成長的趨勢；亞德諾處於電動車起步階段，但未來 10 年內，將有 20% 的車輛是電動車，現在比例僅有 1% 或 2%。