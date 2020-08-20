美股創高和現實脫鉤？Fed官員：華爾街是對的 下半年經濟優於多數人預期

美股在疫情下屢創新高讓許多人嘖嘖稱奇，但聖路易聯準銀行總裁 James Bullard 週三 (19 日) 接受路透訪問表示，華爾街是對的，他預料隨著企業和家庭防疫上軌道、風險獲得控制，美國經濟表現會比大多數專家預期好得多。

儘管由於聯邦、州政府與地方官員的防疫標準定義不同，導致情況混亂，但 Bullard 表示，這顯示各界正再適應的過程，這將能協調全國的防疫行動，因應「持續性」的健康威脅。

他說：「目前我認為華爾街的預期是對的，像是沃爾瑪 (Wal-Mart) 等公司，實施強制性配戴口罩和其他防疫措施，其他公司也跟進。」

「我們擁有緩解和前進的能力，而且大多數經濟數據都優於預期…… 所以我認為我們能做得更好。」Bullard 預估，2020 下半年會有更多企業恢復正常運作，而且更多經濟領域能順利重啟。

Bullard 預測今年美國全年 GDP 將萎縮 4%，比其它 Fed 官員預測的 6.5% 更為樂觀，也優於路透社調查經濟學家預測中值 5.6%。由於美國第二季 GDP 劇烈萎縮 32.9%，預料將抵銷第三和第四季的成長力道。

Fed 在今年 3 月份將利率降至近零水準，並推出數兆美元的購債計畫等支持經濟的措施，未來可能還有更多行動。但 Bullard 表示，他不希望急著對利率做出長期承諾，或試圖透過更多刺激措施來提振經濟。

他認為，應該等到公共健康風險進一步獲得控制，當人們能夠更安全重啟商業活動後，Fed 希望積極鼓勵更多的借貸、支出和活動來刺激經濟。

Bullard 說：「至少目前市場的預期是，Fed 將在很長一段時間內按兵不動。想要刺激經濟，前提是病毒得先消失。」

風險仍高

市場應該關注下一階段風險，因為流感好發的秋季即將到來，失業家庭失去政府補助金和消費能力都會成為拖累經濟的因素。

美國總統大選將於 11 月舉辦，國會可能會採取一貫做法，通過一系列臨時性措施來度過大選，這些措施至少能恢復部分失業救濟，讓美國消費者支出維持在正軌，並抑制企業違約和破產件數。

Bullard 曾表示，美國經濟能在政府援助下迅速反彈，如今他承認這個期望已經被打破，因為疫情持續時間比原先所料更久。

但與明尼阿波利斯 Fed 分行總裁 Neel Kashkari 不同，Bullard 並不同意再次封鎖經濟。他認為，目前市場更能掌握防疫原則，因此能透過政策降低感染風險，並不需要要求非必要企業暫停營運。