調查：英國經濟至少2年內都難以恢復至疫情前水準

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對英國經濟帶來明顯衝擊，根據調查顯示，英國經濟可能在 2 年內都無法從目前的歷史低迷中復甦，且英國央行通過負利率推動經濟成長的可能性仍低。

英國第二季實行了嚴格的防疫封鎖，經濟萎縮幅度達 20.4%，創下最高紀錄。英國央行本月初曾表示，預期到 2021 年底，英國經濟才可能恢復到疫情前的水準，其中 23 位經濟學家中，有 20 位認為，英國經濟 2 年後才有望復甦至原先狀態，另外 3 位則認為，英國經濟 2 年內就能復甦。

根據最新調查顯示，70 位經濟學家平均預期，英國經濟將在今年萎縮 9.7%，超過先前預期的 9.1%。最壞的情況下，英國經濟恐在今年萎縮 14.2%，2021 年才會成長 6.2%。

數據顯示，英國第二季 GDP 季減 20.4%，跌幅創新高，由於英國 GDP 已連續二季萎縮，該國經濟技術性進入衰退。不過，根據近期的調查顯示，受惠許多防疫封鎖陸續鬆綁，英國經濟第三季預計將成長 15.1%。

調查報告也指出，英國利率預計至少在 2023 年前都將維持在 0.10%，而負利率的可能性，經濟學家給出的概率僅為 22.5%。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 分析師 Stefan Koopman 表示，由於新一波疫情可能促使英國重啟防疫限制，加上英國脫歐及勞動市場疲軟，英國經濟正面臨多重的風險。