股價好便宜！英特爾精打細算 宣布100億美元股票回購計畫

英特爾週三 (19 日) 宣布，鑒於自家股價過低，英特爾正簽署加速股票回購 (ASR) 協議，計畫回購 100 億美元的自家股票。

英特爾執行長史旺 (Bob Swan) 提到：「我們在 2020 年上半年取得創紀錄的財報表現，並提高全年財測… 儘管宏觀經濟環境仍然充滿不確定性，但英特爾目前股價遠低於我們內部的估值，我們認為對目前回購抱以謹慎的態度。」

由於良率問題嚴重卡關，處理器龍頭英特爾上月宣布自家 7 奈米製程延宕半年，自此股價持續承受壓力，週三股價收跌 0.66% 至每股 48.33 美元，接近 52 週低點，受庫藏股消息激勵，英特爾盤後股價飛漲逾 3.6%。

英特爾去年 10 月宣布未來 15 至 18 個月內，將回購 200 億美元的股票，但受到新冠疫情影響，該公司去年第四季迄今僅回購 76 億美元的股票。

英特爾預計本輪加速股票回購計畫實施後，英特爾將總共回購約 176 億美元的股票。

英特爾稱，2020 年上半年強勁的運營業績打造了健康的現金流，該公司將利用現有現金流作為回購金，並預計在市場穩定之際再來完成剩餘的 24 億美元的股票回購。