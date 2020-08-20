日經：特斯拉業績旺 Panasonic投入百億日圓擴產電池

根據電子版《日本經濟新聞》19 日報導，日本 Panasonic(6752-JP) 在供應給特斯拉 (TSLA-US) 的電池方面，將於 2021 年投入上百億日圓來強化生產能力。以因應特斯拉主力車款 Model 3 擴大銷售，以及新型車款的生產增加。

該則報導提到，過去 Panasonic 與特斯拉在電池增產方面的戰略有所不同，在 2019 年的時候凍結相關計畫。但由於特斯拉的銷售上揚，電池的增產計畫也再度重啟。

Panasonic 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

由兩家公司所共同營運的美國內華達州電池工廠「Gigafactory 1」目前有 13 條產線，未來將新增 1 條生產效率更高的產線，屆時工廠的生產能力可能增加 1 成，每年達到約 39GWh。

這是 Gigafactory 1 自 2017 年開始生產電池以來，首度為增產投資。該廠自 9 月開始的電池生產，也都將改為蓄電量多 5% 的產品。

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情干擾下，特斯拉 Model 3 的銷售表現依然良好。而在去年底所發表的皮卡 Cybertruck 預約增加，新款 SUV 的 Model Y 在最近也將正式展開量產。

電動車 (EV) 用電池的需求急遽增加，特斯拉執行長馬斯克在上月底的財報提到，「廉價的電池生產，對公司成長不可或缺。」

兩家公司在 2018 年曾考慮大規模投資，將 Gigafactory 1 的產能提高 5 成，但當時卡在 Model 3 投產問題暫時作罷。

當年馬斯克曾在推文中提到「電池供應限制了 Model 3 的增產」，對電池生產步調緩慢表達不滿，顯示雙方意見上不合。

然而，目前由於特斯拉的銷售及業績暢旺，Panasonic 高層表示「現在不是對重大投資感到猶豫的時候。」

特斯拉計畫 2020 年在全球賣出 50 萬輛車、年增 36%。除了美國加州工廠外，也打算在德州設立工廠，預估產能在 2021 內超過 100 萬輛。該公司已經強化電池性能視為今後主要議題。