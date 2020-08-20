標準普爾:遭美硬「下架」的中資企業信評不受影響

周四 (20 日) 外媒報導指出標準普爾認為在美國掛牌的中資企業若「被動」(指因政策強迫)下市，將不會影響到公司信用評等。

標準普爾表示由於美國提出的新政策，可能導致在美國上市的中國公司面臨下市危機。此外，失去融資管道將會限制融資選項並造成槓桿增加，這會出現潛在的信用問題。若上市公司私有化，部分債券合約就會觸發加速償債條款。

但因為當中大部份的公司在進行融資時仍有其他選擇，所以不會造成相關公司評等被下調的問題。

(圖片: AFP)

目前全球其他交易所，以及中國國內的交易所，一直都在創造有利的上市條件，以便吸引可能不在美國上市的中國企業回流，也因為有其他選擇的可能性，所以從美股「被動」下市並不會造成公司評等遭下修。

標準普爾預期，多數有評等的在美上市中資企業，有足夠時間在其它地區完成第二上市作業。

標準普爾對 7 家在美國上市的重要企業給予信用評等，認為只有世紀互聯集團若被要求下市，就有可能觸發違約風險。

美國政府自 8 月份以來，提出一系列針對中國企業的最新制裁措施，其中包括要求在美國證交所上市的中國企業，須遵守美國的審計要求，否則將禁止不符合要求的中國公司在美上市。

