大摩：蘋果將迎中國4年來最大iPhone換機潮

摩根士丹利 (大摩) 周三 (19 日) 表示，蘋果公司 (AAPL-US) 即將推出的新款旗艦 iPhone 將在中國迎接四年來最大換機潮，原因是目前在中國至少 68% 用戶手中的 iPhone 至少已經推出兩年，比率是四年來最高，意味著蘋果在中國擁有「龐大的升級潛力」。

大摩表示，目前中國蘋果用戶持有推出兩年 iPhone 占整體的比率略高於 68%，比去年上升 8 個百分點，比 2017 年更升逾 20 個百分點。

大摩說：「在我們看來，這代表 iPhone 在中國的升級潛力顯著，是四年來最大，這替我們對 IPhone 出貨成長將在 2021 會計年度明顯加速的樂觀看法提供支撐。」

大摩看好升級潛力的理由有三。第一，蘋果最新 iPhone 預料將有 5G 上網功能；第二，拜平價的 iPhone SE 推出之賜，市場期待新機的價格持平，有助帶動換機。第三，舊換新換購方案 (trade-in) 和融資計畫提高吸引力。

蘋果股價周三收盤小漲 0.13% 至 462.83 美元，市值報 1.98 兆美元，盤中一度突破 2 兆美元。蘋果股價今年來累計上漲 57%。

蘋果股價 (黃) 和標普 500 指數 (藍) 近十年來漲幅。來源：CNBC

蘋果今年迫於疫情一度關閉中國門市，但在中國的銷售量已經從 2 月不到 50 萬支的低點穩定回升，第 2 季的大中華營收也成長。

十年一遇的大好機會

其他華爾街分析師也對 iPhone 將帶來的升級潮相當樂觀。Loup Ventures 分析師 Gene Munster 周三說，「5G 將帶動三年升級循環」，這是帶動蘋果市值突破 2 兆美元的關鍵力量之一。

Wedbush 證券分析師 Daniel Ives 本月稍早表示，下一代 iPhone 將在未來 12 到 18 個月迎接「十年一遇的機運」。「我們預估，全球 9.5 億支 iPhone 當中，有 350 億支即將升級。」

Ives 表示，中國依然是蘋果成功的關鍵因素，預估明年約 20% 升級需求來自中國，他看好中國市場能在未來 6 到 9 個月保持可觀的成長力道。