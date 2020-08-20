美上週初領失業金意外攀至111萬人 高於市場預期

美國勞工部週四 (20 日) 公布最新失業數據，截至 8 月 15 日當週，初次申請失業金人數近 111 萬人，意外較前值增加，並高於市場預期。

(圖：美國勞工部)

勞工部上週數據顯示，8 月 8 日當週的初領失業金人數為今年 3 月以來，首度低於 100 萬人，幫助提振人們對於就業市場復甦的信心。

不過，本週數據就沒有預期樂觀。根據勞工部數據，截至 8 月 15 日當週，初領失業金人數達 110.6 萬人，市場預期 92 萬人，前值自 96.3 萬人，上調至 97.1 萬人。

另外，上週初領失業金 4 週移動平均值為 117.6 萬人，前值自 125.3 萬人，上調至 125.5 萬人。

截至 8 月 8 日當週，續請失業金人數來到 4 月以來最低水平，報 1484.4 萬人，優於市場預期的 1500 萬人。

Glassdoor 高級經濟學家 Daniel Zhao 表示，失業金數據的起伏提醒著人們，在申請數下滑的過程中，我們可能會遇到一些動盪，它不會如預想般順利。

Zhao 表示：「整整一個月，千萬個美國人失去每週 600 美元的額外失業補助，雖然有部分州批准給予每週 300 美元的額外福利，目前我們還不清楚，這項措施該如何有效幫助那些急需救援的失業民眾。」