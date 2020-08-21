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另闢新戰場！美商務部對中國製卡車組件 啟動反傾銷調查

鉅亨網編譯羅昀玫
另闢新戰場！美商務部對中國製卡車組件 啟動反傾銷調查 (圖片：AFP)
另闢新戰場！美商務部對中國製卡車組件 啟動反傾銷調查 (圖片：AFP)
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美中角力再度另闢新戰場！美國商務部週四 (20 日) 宣布，已就中國全掛 / 半掛式卡車底盤和組件進口美國展開反傾銷調查，並確認中國製造商是否獲得了不公平補貼？

美國商務部最新聲明中表示，正在尋求對中國進口的卡車組件課徵 188.05% 的反傾銷稅，還將調查 30 個中國的補貼計劃，包括贈款計劃、稅收計劃和政府貸款。

這項調查結果可能導致美國向中國卡車底盤和組件製造商，課徵數億美元的反傾銷和反補貼關稅。

這項調查是由美國底盤製造商聯盟 (Coalition of American Chassis Manufacturers) 請願申請，聯盟成員包括 Cheetah Chassis、Hercules Enterprises、Pitts Enterprises、Pratt Industries 和 Stoughton Trailers 等企業。

據估計，2018 年中國向美國輸入價值 2.5 億美元的陸製卡車底盤和組件。美國人口普查局數據顯示，2019 年這類產品進口美國的總額為 4.6 億美元

若美國國際貿易委員會 (USITC) 在 9 月 14 日投票表決，允許調查繼續進行的話，美國商務部預計，將在 10 月 23 日發布反補貼裁定結果，隨後 2021 年 1 月 6 日發布反傾銷裁定結果。

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