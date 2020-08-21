美中貿易會談近日舉行 庫德洛：川普對中國採購進展特別滿意

中國商務部發言人高峰週四 (20 日) 說，美中已商定近日舉行通話會談，白宮經濟顧問庫德洛表示，川普政府對中國迄今採購進展感到特別滿意。

美中原定上週六 (15 日) 舉行第一階段貿易協議的會談，審查雙方履約情況，但該會議上週已臨時喊卡。

中國商務部發言人高峰週四 (20 日) 回應，雙方已商定將於近日舉行通話，但並未宣布確切的日期，或進一步詳細說明。

白宮經濟顧問庫德洛週四表示，美中仍在執行第一階段貿易協議，川普政府對協議迄今取得的進展感到高興，特別是中國購買美國商品。庫德洛也沒有透露美中貿易談判的日期，或提供進一步的細節。

根據美中所簽署第一階段貿易協議，中國承諾到 2021 年底，將在 2017 年的進口額基礎上增購 2000 億美元的美國產品和服務，並且雙方計畫每半年開會評估履約情況。

但中國海關總署數據顯示，截至今年 6 月，中國僅自美國購買全年能源採購目標的 5%，其中進口原油、液化天然氣、焦煤等產品採購金額約 12.9 億美元，遠低於雙方的協議承諾。

除了審查採購進度外，本輪會談的焦點還有，中國希望將微信及 TikTok 議題納入討論範圍，因為川普政府正以國安為由，禁止華為、抖音 (TikTok) 等企業在美營運。

預計即將舉行的電話會談代表將有，美國貿易代表署 (USTR) 萊特海澤 (Robert Lighthizer)、美國財政部長梅努欽，以及中國國務院副總理劉鶴。