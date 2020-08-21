蘋果YouTube洩密！傳9月10日為iPhone 12發表日

蘋果 (Apple)(AAPL-US) 週四 (20 日) YouTube 意外釋出的一段影片，暗示了今年 iPhone 12 新機發布日可能訂在 9 月 10 日。

蘋果週四在自家 YouTube 頻道上進行一項直播測試，測試影片截圖意外秀出 9 月 10 日這個日期，引發外界猜測蘋果今年新機發表日可能就訂在 9 月 10 日。

傳 9 月 10 日為 iPhone 12 發表日 (圖片：Reddit、蘋果 YouTube 截圖)

蘋果秋季新機發表訂在 9 月 10 日 (週四) 是一個罕見的選擇，因為蘋果通常不會選星期四舉行新機發布會。

按往常慣例，該公司通常選在 9 月第二週的星期二。前 (2018) 年選在 12 日 (星期三) 比較少見，但蘋果通常不會選擇星期一，以便為媒體人員留出足夠的前往時間。

目前蘋果尚未證實此消息，測試影片截圖顯示的日期，可能只是為直播測試隨意輸入的日期，也可能是去年 iPhone 去年的新機發表日 9 月 10 日 (週二)。

蘋果早前於 7 月底確認， 5G iPhone 可能不會像以往那樣在 9 月份發布。蘋果財務長 (CFO) 馬艾斯德里 (Luca Maestri) 當時表示：「如大眾所知，去年我們從 9 月底開始銷售新款 iPhone。今年，我們計畫延後幾週後供應。」

外媒分析指出，這代表 iPhone 12 可能要到 10 月才會首次亮相，亦或是新機可能在 9 月發表並延後到 10 月才出貨。

近期知名科技達人 Jon Prosser 曾爆料，蘋果將會在 9、10、11 月發表新產品，iPhone 12 的發布日和出貨日期也不同以往，訂在 10 月 12 日發布，這一預測是否準確尚待觀察。

外媒報導指出，如果新機發布會不在 10 月舉行，那麼猜測 9 月 14 日這週將是最可能發布新機的一週。