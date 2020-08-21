破紀錄！蘋果收盤首登2兆美元 持續稱霸全球智慧手錶市場
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無懼新冠疫情，蘋果 2020 年不斷締造紀錄，週四蘋果股價漲 2.22% 至每股 473.10 美元，收盤首度登上 2 兆美元市值，與此同時，Counterpoint Research 最新調查數據顯示，蘋果今年將持續稱霸全球智慧手錶市場。
蘋果的旗艦可穿戴設備 Apple Watch 長期來維持全球智慧手錶市占一哥的龍頭地位，Counterpoint Research 最新數據顯示，蘋果今年將持續稱霸全球智慧手錶市場。
Counterpoint Research 高級分析師 Sujeong Lim 表示，蘋果銷量營收繼續主導著全球智慧手錶市場。由於對 Apple Watch S5 型號的強勁需求，Apple Watch 佔上半年全球智慧手錶營收的一半以上。
今年上半年全球 Smartwatch 市場營收和去年相比，Apple Watch 出貨量持續居冠，且有顯著的成長，從 43.2% 上升至 51.4%。而 Garmin、華為今年超車三星，營收各佔 9.4% 和 8.3%。
2020 年上半年全球 Smartwatch 暢銷型號前三名分別是，蘋果的 Apple Watch S5 和 Apple Watch S3，以及華為的 HUAWEI WATCH GT2。
隨著穿戴式設備需求持續增長，消費者對健康意識日益增強，2020 年上半年智慧型手錶手機出貨量已接近 4200 萬支。
Sujeong Lim 表示，Apple Watch 全球出貨量成長 22%，其中歐洲和北美是蘋果今年上半年增速最快的市場。
新冠疫情衝擊全球後，血氧飽和度檢測成為大眾焦點，血氧飽和度是判斷重度肺炎的關鍵指標。
分析師稱，外傳 Apple Watch S6 可能會增加血氧飽和度監測功能，備受市場關注。