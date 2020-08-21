破紀錄！蘋果收盤首登2兆美元 持續稱霸全球智慧手錶市場

無懼新冠疫情，蘋果 2020 年不斷締造紀錄，週四蘋果股價漲 2.22% 至每股 473.10 美元，收盤首度登上 2 兆美元市值，與此同時，Counterpoint Research 最新調查數據顯示，蘋果今年將持續稱霸全球智慧手錶市場。

蘋果的旗艦可穿戴設備 Apple Watch 長期來維持全球智慧手錶市占一哥的龍頭地位，Counterpoint Research 最新數據顯示，蘋果今年將持續稱霸全球智慧手錶市場。

Counterpoint Research 高級分析師 Sujeong Lim 表示，蘋果銷量營收繼續主導著全球智慧手錶市場。由於對 Apple Watch S5 型號的強勁需求，Apple Watch 佔上半年全球智慧手錶營收的一半以上。

Apple Watch 佔上半年全球智慧手錶營收的一半以上 (圖片：Counterpoint Research)

今年上半年全球 Smartwatch 市場營收和去年相比，Apple Watch 出貨量持續居冠，且有顯著的成長，從 43.2% 上升至 51.4%。而 Garmin、華為今年超車三星，營收各佔 9.4% 和 8.3%。

2020 年上半年全球 Smartwatch 暢銷型號前三名分別是，蘋果的 Apple Watch S5 和 Apple Watch S3，以及華為的 HUAWEI WATCH GT2。

Apple Watch S5 和 Apple Watch S3 是今年上半年暢銷款式。(圖片：Counterpoint Research)

隨著穿戴式設備需求持續增長，消費者對健康意識日益增強，2020 年上半年智慧型手錶手機出貨量已接近 4200 萬支。

Sujeong Lim 表示，Apple Watch 全球出貨量成長 22%，其中歐洲和北美是蘋果今年上半年增速最快的市場。

新冠疫情衝擊全球後，血氧飽和度檢測成為大眾焦點，血氧飽和度是判斷重度肺炎的關鍵指標。

分析師稱，外傳 Apple Watch S6 可能會增加血氧飽和度監測功能，備受市場關注。