全球央行年會聚焦Fed 鮑爾將談新通膨政策

傑克森霍爾全球央行年會將在下周登場，與會的央行官員經常在這場一年一度盛會中釋出貨幣政策新方向，而美國聯準會 (Fed) 的下一步無疑是全場焦點之一，預料 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將談到市場期待已久的貨幣政策架構評估的結果，也就是新的通膨政策。

這場為期兩天的會議將在 8 月 27 日 (周四) 登場，鮑爾預定美東時間 27 日上午 9 時 10 分演說，將會在線上直播。這將是 7 月下旬 Fed 決策會議以來，鮑爾首次公開露面。

由於通膨不振和低利率限縮央行對抗經濟衰退的能力，Fed 去年起首次對貨幣政策展開全面評估。官員討論是否應該對通膨採取更寬容的態度，例如允許通膨攀升到略超過 Fed 設定的 2% 目標。

曾任 Fed 經濟學家的華盛頓 Cornerstone Macro 合夥人 Roberto Perli 說：「鮑爾可能會對委員會評估過程的種種考量和原因，描繪一個大概的輪廓。接著他或許會做個總結，談到委員會允許通膨略為超標的共識，也就是平均通膨的概念。」

平均通膨目標 (average inflation target，AIT) 目的在藉由允許通膨超標的承諾，幫助調整通膨預期，這種作法比起曾經討論過的諸多選項 — 包括負利率 — 來得溫和。Fed 在 2012 年訂定 2% 通膨目標，但 Fed 偏好的通膨指標卻始終低於這個水準，2012 年至今平均僅 1.4%。

投資人正在等待 Fed 對貨幣政策長達一年的檢視結果。周三公布的 Fed 7 月會議記錄顯示，決策官員對於 Fed 貨幣政策架構調整接近達成共識，但並未提供任何細節。

經濟學家說，下周還不到公布政策評估結果的時機，因為 Fed 例行決策會議將在 9 月 15-16 日登場。哥倫比亞大學經濟學家 Michael Woodford 說：「鮑爾的處境很微妙，他很可能希望暗示和政策架構評估共識有關的事情，但不會透露 9 月會議之後就要宣布的事。」

受疫情影響，主辦活動的堪薩斯聯準銀行先前已經宣布，今年將以線上的方式舉辦，打破全球央行官員和經濟學家自 1982 年以來都在懷俄明州渡假勝地傑克森霍爾 (Jackson Hole) 舉辦的傳統。

今年年會的主旨為「展望未來 10 年：貨幣政策的影響」(Navigating the Decade Ahead：Implications for Monetary Policy)，將公開直播。與會者包括多國央行總裁、Fed 官員、學者、政府官員和民間機構經濟學家。

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