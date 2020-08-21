俄羅斯疫苗Sputnik V將進行4萬人試驗 最快下個月生產

俄羅斯週四 (20 日) 表示，該國搶先核准的全球首批新冠肺炎疫苗 Sputnik V，很快會在 40,000 名參與者身上進行試驗，並在 9 月開始全面生產。

俄羅斯這款名為「衛星五號」(Sputnik V) 疫苗本月初獲得俄羅斯監管部門批准並譽為安全有效，但因批准過程過快，且缺乏試驗可用數據，多位衛生專家擔憂可靠性。Sputnik V 先前僅在俄羅斯進行為期兩個月的小規模人體試驗，至今試驗數據仍未公開。

開發俄羅斯疫苗的是 Gamaleya 流行病學和微生物學研究所，該所副主任 Denis Logunov 週四表示：「所謂的有條件註冊證書，意味著我們有義務進行額外的大型臨床試驗。」

Logunov 說：「目前，我們已就測試 40,000 名參與者達成一項協議，目的不是要研究疫苗的免疫原性和安全性，這是不言而喻的事實…… 但我們必須評估這支疫苗的流行病免疫效力。」

根據約翰 · 霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 統計，目前為止，已有超過 2240 萬人感染新冠肺炎 (Covid-19) 病毒，並已奪去 788,356 條生命。

通常疫苗在進行大規模的施打之前，必須經過三個階段的人體測試。Sputnik V 的安全性和可靠性令市場質疑，是因為它在通過第一與第二階段的小型人體臨床實驗後，並沒有進行第三階段測試。

當被問及俄羅斯疫苗進度時，世界衛生組織 (WHO) 歐洲區辦事處主任 Hans Kluge 回答：「總體而言，要我說的話，任何研發疫苗的進展都是令人鼓舞的消息。」

Kluge 補充說，俄羅斯在疫苗開發經驗有「悠遠歷史」，「但是…… 每種疫苗都必須通過同樣嚴格的效力測試和安全標準，只有經過完整 1、2、3 階段臨床試驗，才能證明該疫苗可靠性。」