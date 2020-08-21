財報公布前歡慶 美團大漲4%再創新高

周五 (21 日) 美團點評在業績公布前，股價先行大漲慶祝，今 (21) 日早盤股價一度大漲逾 4%，似乎在預告著財報有機會優於預期。

資料來源: 新浪財經, 美團股價日線走勢

美團計劃在今日收盤後公布 2020 年第二季業績。根據《彭博社》彙總分析師的預期，美團營收將達人民幣 235.82 億元，純益為人民幣 4003 萬元。

今年第一季，美團營收人民幣 167.5 億元，年增 42.2%，但卻淨損人民幣 2.16 億元。市場普遍預估第二季美團有機會轉虧為盈。

之前 8 月 14 日周五恒生公司公布恒生指數季度調整結果，美團意外落選，而隨後周一美團股價立即出現失望性賣壓一度重挫約 5%，因市場擔心美團可能日後無法晉升恒指成份股內。

因目前在香港掛牌上市有許多知名企業均未獲選進入恒生指數，如 2006 年上市的招商銀行，H 股自由流通市值達 1539 億港幣，不計近期回香港第二上市及同股不同權股份，招商銀行是港股市值排名第十一大的個股。

另一方面中國四大國營銀行農行，其 H 股流通市值達 764 億港幣，也無法納入恒指之中。

不過，恒生公司表達未來恒生指數成份股選擇方式會有重大變革。市場預期不是大幅改變產業結構比重，就是要擴大成份股檔數，再加上目前科技當道，外界評估美團進入恒生指數只是時間問題，隨後美團股價便延續今年以來強勁的走勢，頻創新高。

恒生指數入選標準主要是要有最大的市場代表性，指數結構不會側重於某一兩種產業。數據顯示，最新納入的阿里巴巴、藥明生物及小米，已讓恒生指數的總市值達到 23 兆港幣，占香港主板上市企業總市值約 56%。