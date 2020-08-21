【永豐期貨】台股反彈收復12600關卡 週線收黑

期貨走勢

台指期週五上漲 253 點至 12551 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 56.84 點，電子期逆價差縮至 - 2.14 點，金融期逆價差擴至 - 5.76 點。現貨部分，三大法人買超 63.85 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 7463 口，使留倉部位轉為淨多單 4967 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 7468 口至 28172 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 7597 口至 - 8999 口。

週四美國公布上週初領失業救濟金人數，高於市場預期，意外回升至 100 萬人以上，就業市場復甦緩慢，升高市場對美國經濟展望的疑慮但大型科技股強勢上漲，彌補能源金融股的跌勢，四大指數僅費半收黑，道瓊上漲 0.17%，標普 500 上漲 0.32%，那斯達克上漲 1.06%，費半指數下跌 0.9%。台股今天開高走高，消息表示美中貿易有望復談，亞股受激勵反彈，台股由權值電子股領軍，加上傳產及金融同步點火，加權指數大漲 1.9%，收復昨日逾一半的失土，收 12607 點，權值股來看，大立光尾盤遇壓，失守紅盤，台積電李守紅盤，大漲 2%，聯發科回神大漲 6.8%，站回 600 元關卡。近期股市受消息面影響波動加大，包含中美發展及疫情等等，持股的投資須做好停利停損，並以有發展性的產業及獲利業績佳的個股為標的。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 14800 點，賣權未平倉最大量集中在 11500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.9 升至 1.08。VIX 指數下跌 3.67 至 24.38。整體選擇權籌碼面中性偏空。 (永豐期貨研調)



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