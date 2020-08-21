美國8月製造業、服務業PMI優預期 均重回2019年初水平

IHS Markit 週五 (21 日) 公布美國 8 月採購經理人指數 (PMI)，在新訂單和業務量回升情況下，8 月製造業、服務業 PMI 雙雙優於預期，且皆重回 2019 年初水平。

IHS Markit 美國 8 月 PMI 報告：

美國 8 月製造業 PMI 初值報 53.6，高於預期 51.5，高於前值 50.9，為 2019 年 1 月以來最高

美國 8 月服務業 PMI 初值報 54.8，高於預期 50.7，高於前值 50.0，為 2019 年 3 月以來最高

美國 8 月綜合 PMI 初值報 54.7，高於前值 50.3，為 2019 年 2 月以來最高

美國 8 月製造業產出指數初值報 53.9，高於前值 51.7

(圖：IHS Markit)

美國 8 月整體商業活動景氣持續擴張，製造業 PMI 升至 53.6，服務業 PMI 升至 54.8，兩者皆回升至 2019 年初水平。

Markit 報告指出，產出增長主要由強勁客戶需求所推動，新業務也是自 2 月以來首度呈現穩定增長。與 7 月相比，8 月製造業的新訂單流入大幅增加，服務供應商也表示銷售已重回增長，其中，8 月海外銷售增速創下 2014 年 9 月以來最快，顯示在全球經濟逐步開放之下，新出口訂單也隨之成長。

就業方面，需求復甦帶來的產能壓力也帶動就業成長，8 月服務業和製造業的就業機會皆有所增加，製造業的就業人數更為 2 月以來首度增長。

IHS Markit 經濟學家 Siân Jones 表示：「隨著客戶需求回升，企業的業務情況在 8 月有所改善，部分企業也表示就業人數已增加，令人開心的是，服務業在歷經連續 5 個月下滑後，本月再度重回增長。」

不過，Jones 也表示，疫情和選舉帶來不確定性，導致企業對未來產出的預期較 7 月回落。

此外，近期部分報導指出原物料價格走揚，導致成本負擔更重，儘管製造商藉由提高售價來彌補損失，部分服務供應商表示，它們在折扣上所面臨的同業競爭，已經損害自身定價能力。」