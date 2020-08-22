救援中小企業 美國會向Fed、財政部喊話：盡快增加貸款

負責在疫情危機期間監管一部分紓困措施執行狀況的國會小組，呼籲聯準會 (Fed) 和財政部盡快採取行動改善「中小企業貸款計畫」，對這些因疫情深陷困境的美國經濟支柱提供更多援助。

國會小組的建議大多有關 Fed 規模 6000 億美元的「中小企業貸款計畫」(Main Street Lending Program，MSLP) ，該計畫自宣布以來歷時 3 個月，於上個月正式推出後，至今只使用到一小部分資金。

MSLP 計畫因為設立時間太晚，無法及時援助企業，加上申請門檻過高而招致批評。

截至 8 月 10 日，共有 522 家貸方註冊 MSLP 計劃，儘有 160 家公開承認它們正在接受來自 MSLP 的貸款申請。截至週三，Fed 已宣布購買 4.72 億美元的 MSLP 貸款，是一周前的兩倍以上。

波士頓聯準銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 本月初表示，新冠疫情或經濟若再度惡化，參加 Fed 規模 6000 億美元「中小企業貸款計畫」的銀行與企業將快速增加。

為了改善該計劃的運作方式、測試該計畫更多可能性，國會監督小組建議 Fed 考慮讓其它區域的聯準銀行一同處理中小企業貸款計畫，而不是只讓波士頓聯準銀行負責該計畫。

該小組還鼓勵 Fed 開發其他方式，為企業賺進更多銀兩。例如透過飯店或其他商業房地產，提供「資產抵押貸款和第二留置權貸款」等。此舉可能讓 Fed 從房地產投資信託的抵押權人，搖身成為私募股權公司和其他房地產投資人。

監督委員會計劃在未來幾週內舉行小組會議討論「市政流動性機制」(MLF)，即挹注州和地方政府的資金。紐約大都會運輸管理局 (MTA) 成為本週第二個採用 Fed 市政援助機制的發行人。