騰訊ADR衝高！川普政府暗示美企能在中國用微信

週五 (21 日) 《彭博社》引述消息人士透露，川普政府暗示，美企可以繼續在中國使用 WeChat (微信) App。

此消息釋出後，騰訊控股 ADR (TCEHY-US) 漲逾 4.97%，騰訊音樂 (TME-US) 漲逾 3.02%。

騰訊控股 ADR (圖片：invetsing)

該報導引述多位消息人士透露，近期美企都在遊說川普政府縮小禁令範圍，川普政府暗示，美企可以繼續在中國使用微信 App。

消息人士提到，為禁止在任何在美國 App Store (應用程式商店) 下載或更新微信，川普政府正在敲定部分禁令的技術層面問題，以及能否允許蘋果 (AAPL-US) 和 Google (GOOGL-US) 在美國境外的全球應用商店提供微信下載。

美國總統川普本月 6 日簽署行政命令，以國安為由，禁止美企和 Tiktok 與微信，以及其母公司字節跳動、騰訊展開業務，45 天後生效。

隨後外媒傳出，迪士尼、蘋果等多家美企試圖遊說白宮，美企向白宮官員表示，川普威脅封殺中國騰訊旗下社群平台微信，可能會削弱其在中國市場的競爭力。

美中貿易全國委員會 (U.S.-China Business Council) 主席 Craig Allen 表示：「那些不在中國生活的人，無法理解如果美國企業不能使用 WeChat 會產生多大的影響。」

他補充：「和所有競爭對手相比，美企將處於極大的劣勢。」

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